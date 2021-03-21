3 مشروبات للتخلص من الكرش في وقت قياسي

بيروت - نادين محمد - ترغب كل امرأة في الوصول إلى الوزن المثالي الذي يرضيها، ويظهرها بطلة متناسقة جذابة، وإليك عزيزتي أفضل 3 مشروبات فعالة تعمل على تفتيت دهون الكرش والأرداف.



أولاً: مشروب البابونج والشاي الأخضر للتخلص من دهون الكرش

المكونات:

ملعقة صغيرة من البابونج

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من أوراق الجوافة

ملعقة صغيرة من الكمون

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في كوب الماء المغلي واتركيها لمدة ساعة، صفي المشروب وتناولي كوبين يومياً في الصباح والمساء سوف يساعد مشروب البابونج والشاي الأخضر على تفتيت دهون البطن العنيدة.



ثانياً: مشروب الفراولة والليمون لتفتيت الدهون سريعاً

المكونات:

كوب من الفراولة مقطعة شرائح

5 شرائح من الليمون

5 أوراق من النعناع الطازج

4 أكواب من الماء المثلج

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في الماء المثلج واتركيها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة قبل الاستخدام وبعدها تناولي منه على مدار اليوم وستلاحظين مدى انتعاش فمك والتخلص من سموم الجسم وحارق للدهون.



ثالثاً: مشروب البنجر والجزر لحرق الدهون والحصول على بطن مسطح

المكونات:

حبة واحدة من البنجر

حبة واحدة من الجزر

3 أوراق من الكرنب

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي مع كوب ماء واخلطيها جيداً، وبعدها تناولي منه مرة واحدة يومياً قبل الغذاء ولمدة شهرين ستلاحظين الفرق بعد مدة وجيزة.

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