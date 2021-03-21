بحلول نهاية الصيف...مؤسس "بايونتيك" يتوقع موعد السيطرة على كورونا في أوروبا

محمد الفلاح - الأحد 21 مارس 2021

أبدى أوجور شاهين، مؤسس شركة بايونتيك، تفاؤله بالسيطرة على فيروس كورونا في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف.



ويشعر كثيرون بقلق متزايد في ألمانيا من قيود كوفيد-19، واحتج نحو 20 ألف شخص على العزل العام في مدينة كاسل بوسط البلاد، يوم السبت.

وتواجه حكومات الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم مع تخلف الاتحاد الأوروبي بفارق كبير عن دول مثل إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة نتيجة مشكلات في الإمدادات.

لكن شاهين قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة، وأضاف أنه من الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وقال لصحيفة فيلت إم زونتاج الألمانية: "من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف.. ستكون هناك عمليات تفشٍّ لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا".