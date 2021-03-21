شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: انخفاض أعداد الإصابات بالإنفلونزا يهدد تصنيع لقاح فعال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكاله "بلومبرج" الأمريكية، عن أنه قد لا تعمل لقاح الإنفلونزا هذا العام كما في السنوات السابقة نتيجة انخفاض مستويات الإنفلونزا والعدوى بها بسبب ارتداء الأقنعة والخطوات الأخرى للحد من فيروس كورونا مما يعني عن قله البيانات عن تحورات فيروس الانفلونزا هذا العام حتى يتم اختباراها وتصنيع لقاح قادر على مواجهتها.

وأوضح أخصائيو الأمراض المعدية أنه لا يزال يتعين على الناس الحصول على اللقاح لأن أي مستوى من الحماية سيقلل من شدة العدوى ويمكن أن يبعدهم عن المستشفيات ووحدات العناية المركزة.



لقاح الانفلونزا

وقالت راشيل لي عالمة الأوبئة في مجال الرعاية الصحية والأستاذ المساعد في الأمراض المعدية في جامعة ألاباما في برمنجهام الأمريكية بين سبتمبر 2020 ويناير 2021 ، تم اكتشاف فيروسات الإنفلونزا في 0.2٪ فقط من مسحات الحلق والأنف الروتينية هذا منخفض بشكل مذهل على الرغم من إن متوسط ​​الإيجابية خلال موسم الأنفلونزا هو 17٪.

فيما أوضح والتر أورينستين ، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة إيموري ومدير مركز التميز لأبحاث الإنفلونزا ومراقبتها بجامعة إيموري في جورجيا: "لا يمكنني تذكر موسم إنفلونزا مثل هذا من حيث الكمية المنخفضة جدًا من الفيروس المنتشر".

وأضاف ريتشارد إليسون، عالم الأوبئة واختصاصي الأمراض المعدية في المركز الطبي التذكاري بجامعة ماساتشوستس: "كانت هناك فترة زمنية غير مسبوقة في وجود مثل هذا المستوى المنخفض من نشاط الإنفلونزا إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لديها عينات تنفسية أكثر من أي وقت مضى هذا العام، لكن لا يزال لديهم أعداد قليلة جدًا من فيروسات الإنفلونزا، مما يجعل علماء الأوبئة يتساءلون عن مدى قوة لقاح الإنفلونزا العام المقبل؟

وقدمت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي توصيات بشأن سلالات الإنفلونزا التي يجب تبنيها في لقاحات هذا الموسم في نصف الكرة الشمالي ، بما في ذلك عدد قليل من السلالات الجديدة لكل من اللقاحات القائمة على البيض والخلايا واعتمد الفريق الاستشاري لإدارة الغذاء والدواء تلك التوصيات.

يعتمد مصنعو اللقاحات مثل جلاكسو سميث وسانوفى على تلك التوصيات لصنع لقاح الإنفلونزا، يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل من المهلة لإنتاج كميات كافية من لقاح الأنفلونزا الموسمية ، والتي قدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ما بين 194 مليونًا إلى 198 مليونًا خلال موسم الإنفلونزا العام الماضي.

وقال ديفيد وينتورث مدير المركز المتعاون لمنظمة الصحة العالمية للمراقبة، إن جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا مثل إرتداء الكمامه والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين أدت إلى إنخفاض معدلات الاصابه بفيروس الإنفلونزا .

ويقلل لقاح الأنفلونزا الموسمية من خطر الإصابة بمرض الأنفلونزا بنسبة 40٪ إلى 60٪ ، ولكن فقط إذا كانت السلالات الموجودة في اللقاح تتطابق مع ما يتم تداوله.

قال أميش أدالجا ، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي تعني الإنفلونزا الأقل انتشارًا أيضًا أن الفيروس لن يتحور على الأرجح كما يحدث عادةً ، وقد تكون السلالات في الموسم المقبل مماثلة للموسم الماضي.