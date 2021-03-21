شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب للشعور بالصداع.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كثير من الناس يتعرض للصداع المفاجئ من دون أن يعرف الأسباب الحقيقة وراء ذلك، وهو ما دفع الطبية الروسيةإيرينا يارتسيفا، لتوضيح أسباب الإصابة بالصداع، والتي جاءت على النحو التالي:-

الإجهاد والتعب

وقالت الطبيبة: “أولا وقبل كل شيء، يحدث الصداع بسبب الإجهاد والتعب وقلة النوم. لذلك، من المهم دائمًا، بغض النظر عن طبيعة المرض، مراقبة نظام نومك، والالتزام بنظام العمل والراحة على حسب مستوى التوتر“.

ونصحت الخبيرة بأخذ فترات راحة وممارسة الرياضة في الوقت المحدد.

ارتفاع ضغط الدم

ويمكن أن يترافق الصداع مع ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن.

توتر عضلات العمود الفقري

كما قد يعاني من الصداع أولئك الذين يعملون على الكمبيوتر لفترة طويلة بسبب توتر عضلات العمود الفقري العنقي، لذلك، في مثل هذه الحالات تكون التدابير الوقائية ضرورية، مثل التمارين الرياضية والتدليك المنتظم.

تغيرات الطقس

من جانبها، قالت الطبية المعالجة لاريسا أليكسييفا، إن السبب المحتمل للصداع لدى الناس يكمن الآن أيضًا في التغير في الطقس وانخفاض درجة حرارة الجسم مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، مما يسبب الألم العصبي“.