متلازمة النفق الرسغي.. الأسباب والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشفى دريسدن الجامعي إن الشعور بوخز في أطراف الأصابع ليلا علامة على الإصابة بما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي.

وتحدث تلك المتلازمة بسبب وجود ضغط على الأعصاب في النفق الرسغي باليد.



وأوضح المستشفى الألماني أن هذا الضغط ينجم غالبا عن الإجهاد الشديد لليد في العمل أو التعرض لخبطات، بالإضافة إلى السِمنة، مشيرا إلى أنه غالبا ما يصيب الإبهام والسبابة والوسطى.

ويؤدي هذا الضغط إلى عدم إمداد النفق الرسغي بالدم وتضيقه، ما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية، ومن ثم تفقد اليد مهاراتها الحركية؛ حيث يتعذر على المريض مثلا فتح الباب، كما تسقط الأغراض من يده بسهولة بسبب الخدر.

ولتجنب ذلك، ينبغي علاج متلازمة النفق الرسغي في الوقت المناسب، وذلك بواسطة جبيرة خاصة في البداية.

وفي حال استمرار الوخز والخدر ومظاهر الشلل رغم طرق العلاج التحفظية، فقد يتطلب الأمر حينئذ خضوع اليد للجراحة.