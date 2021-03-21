شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الوقت المناسب لتناول العشاء للبقاء بصحة جيدة ومحاربة زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الوجبات المتأخرة من الليل بزيادة الوزن ولكن غالبًا ما يتساءل المرء عن الوقت الذي نأكله لإنقاص الوزن للحفاظ على الصحه وعدم حدوث مشاكل صحية، ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS تقدم السطور التالية الموعد المناسب لتناول وجبه العشاء لتجنب أي مضاعفات صحية قد تحدث.

فوائد تناول الوجبات بمواعيد محددة

الفطور: درس باحثو كلية هارفارد للصحة العامة النتائج الصحية لـ 26902 من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و82 على مدى 16 عامًا واكتشفوا أن الرجال الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 27٪ أكثر من أولئك الذين تناولوا وجبة الصباح.

الغداء: معظم الناس يحبون تناول وجبة في فترة ما بعد الظهر، فى هذه الفترة يمكن أن تحترق السعرات الحرارية بشكل أسرع لذلك يحتاج الجسم إلى التغذية ويستخدم هذا الوقود أيضًا.

العشاء: غالبًا ما ترتبط الوجبات في وقت متأخر من الليل بزيادة الوزن وليس فقدان الوزن حيث يتم تخزين ما لا تحرقه على شكل دهون مما يزيد من نسبة السكر في الدم والأنسولين.

نصائح هامة خاصة بتوقيت وجبه العشاء:

- لا تأكل في وقت قريب جدًا من موعد نومك

- اجعلها أخف وجبة في اليوم.

- تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

أضرار العشاء المتأخر:

الآيس كريم والحلويات الأخرى التي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم قبل النوم مباشرة.

الاستلقاء بعد الوجبة مباشرة يزيد من فرص إصابتك بالارتجاع الحمضي.