شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من تناول اللحوم المُصنعة.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار من تناول اللحوم المصنعة لما لها من أضرار على الصحة.

وقال “العمار”، في مقطع فيديو على حسابه بـ”تويتر”، إن “النقانق” و”المرتديلا” لاحتوائها على مواد مسرطنة وتتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، موضحاً أنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والأملاح.

ونصح بعدم شراء مثل هذه المنتجات لحماية الجسم من أضرارها، مؤكداً ضرورة التوقف عن تناولها وليس التقليل منها.

واعتبر أن شراء مثل هذه المنتجات، جريمة شنيعة يرتكبها البعض بحق أنفسهم وبحق أسرهم.