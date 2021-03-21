شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض اعتلال الكلى الناتج عن مرض السكرى عديدة ومنها تورم اليدين والقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 متعددة، وهناك علامات منها تحذيرية تكشف عن الإصابة بهذا المرض فى وقت مبكر، خاصة أن هناك حالات يتم اكتشاف إصابتها بالسكر بعد عدة سنوات ما يترتب عليه حدوث مضاعفات صحية مثل الإصابة باعتلال الكلى، وتشمل العلامات التحذيرية المبكرة الشائعة لهذه الحالة الرغبة المتزايدة فى شرب الماء وتناول الطعام والحاجة باستمرار للذهاب إلى المرحاض.

ويترتب على زيادة مستويات السكر فى الدم واستمرارها بالارتفاع آثار مدمرة لأعضاء الجسم، حيث قالت منظمة السكرى فى المملكة المتحدة إن واحد من كل خمسة مصابين بالسكرى يحتاج إلى علاج من اعتلال الكلى السكرى وهى حالة مرضية ناتجة عن تلف الكلى بسبب ارتفاع حاد لمستويات السكر فى الدم الذى يؤدى إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة فى الكلى والمسئولة عن تصفية الفضلات من الجسم.

لذلك يعتبر اكتشاف الإصابة بداء السكرى من النوع الثاني فى مرحلة مبكرة مهم جدًا من أجل إبطاء تلف الكلى من خلال السيطرة على مستويات السكر.

أعراض الإصابة باعتلال الكلى الناتج عن ارتفاع حاد بمستويات السكر فى الدم:

1- ظهور دم فى البول.

2- انتفاخ اليدين وكذلك القدمين والكاحلين.

3- الشعور بالغثيان.

4- ضيق فى التنفس.

5- الشعور بالتعب الشديد الناتج عن مكافحة الكلى لإزالة السوائل الزائدة والفضلات من الجسم.

- المضاعفات الصحية الأخرى الناتجة عن ارتفاع نسبة السكر فى الدم:

1- مشاكل فى العين

2- مشاكل فى القدم

3- الإصابة بنوبة قلبية

4- تلف الأعصاب

5- التهاب اللثة

6- السرطان

- كيف يمكن الوقاية من مرض السكرى من النوع الثاني؟

وذكرت جمعية السكرى الخيرية فى المملكة المتحدة أن هناك ثلاث طرق مهمة للوقاية من الإصابة بداء السكرى، وهم الحفاظ على وزن صحى، وتناول طعام صحي، وممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا 5 مرات أسبوعيًا.