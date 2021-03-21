تعرف على فوائد عين الجمل.. يساعد على إنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - عين الجمل أو ما يعرف باسم الجوز مصدر جيد للكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس والزنك، كما تعد المكسرات مصدرًا غنيًا للدهون الصحية ولكن نظرًا لقيمتها الغذائية المليئة بالطاقة ، غالبًا ما يفترض الناس أنها قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون والعناصر الغذائية الأخرى عالية السعرات الحرارية. تحتوي المكسرات على دهون صحية يمكن أن تزود الجسم بفوائد صحية كبيرة إذا تم تناولها باعتدال.

لكن هل يؤدي تناول عين الجمل إلى زيادة الوزن؟..وتقدم السطور التالية كل ما تريد معرفته عن ذلك وفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS.

فوائد عين الجمل لإنقاص الوزن

عين الجمل غني بالدهون الصحية والمغذيات هذا يجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة يمكنك تناوله كوجبة خفيفة أو من خلال إضافته إلى السلطات أو الحلويات أو دقيق الشوفان على الرغم من محتوى الدهون ، فإن الجوز لن يسبب زيادة الوزن ويرجع ذلك إلى وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف.

يعزز عين الجمل التمثيل الغذائي الصحي والجهاز الهضمي الذي يمكن أن يساعد في إدارة الوزن علاوة على ذلك ، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحالات صحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري.

فوائد عين الجمل

صحة القلب: عين الجمل مصدر للدهون الصحية وقد ثبت أنه يعزز إدارة مستويات الكوليسترول في الجسم يمكن أن يساهم هذا بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة الهضم: يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي يمكن أن يساعد الجوز في تحسين صحة الأمعاء، وبالتالي تعزيز الجهاز الهضمي.

يحسن الوظيفة الإدراكية: يمكن أن تساعد العناصر الغذائية مثل فيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الفوليك في تحسين صحة الدماغ، وبالتالي المساهمة في تحسين الوظيفة الإدراكية، الجوز مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تجعل دماغك أكثر صحة ، وكذلك يعزز مزاجك.

تعرف على سلبيات الإفراط في استهلاكه:

على الرغم من الفوائد الصحية التي يقدمها عين الجمل إلا أنه يمكن أن يسبب الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجوز، لتجنب ذلك، امتنع عن تناول الجوز حتى تتأكد من أنك لا تعاني من حساسية تجاهه على الرغم من أن الجوز مصدر للدهون الصحية ، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لذلك ينصح بتناوله باعتدال.