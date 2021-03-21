غدًا.. “مؤتمر كورونا” يستعرض المستجدات وتفاصيل خدمة التقييم الذاتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

ينطلق المؤتمر الصحافي حول مستجدات كورونا يوم غد (الأحد)، حيث يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح والمؤشرات الوبائية.

وسيتناول العبدالعالي الأوضاع العالمية للفيروس والإحصائيات والخدمات الصحية، إضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا.

وسيعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، الدكتور أحمد قطان، خلال المؤتمر، عن تفاصيل إطلاق خدمة التقييم الذاتي وإلزام المحلات التجارية بها.