شكرا لقرائتكم 10 سنوات كتبها الدم.. لقطات من مأساة سوريا سجلها التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هذا الشهر، وتحديداً عند المنتصف، أكملت الثورة السورية عامها العاشر، مسجلة معها مئات آلاف القتلى وملايين المشردين.

وإلى جانب القتلى حصدت الحرب آلاف الجرحى ومبتوري الأطراف، وملايين النازحين واللاجئين، فضلا عن آلاف المختفين قسرا والمخطوفين الذين لا يزال أهلهم ينتظرون أي خبر عنهم.

وأمام هذه المأساة، سجلت عدسات مصورين وناشطين صوراً تفطر القلوب للحظات كارثية عاشها أبناء هذا البلاد الذي بات منكوباً بكل المقاييس.

فقد التقط في إدلب العام الماضي، المصور غيث السيد صورة لشابين يبكيان والدتهما، التي قضت في قصف بالقنابل طال منزلهم، وقال المصور وفقاً لتقرير نشره موقع دويتشه فيله الألماني: "عندما التقطت الصورة، عادت إليَّ كل مشاعر الرعب التي شعرت بها عندما مات أخي. وفجأة بدأت أبكي أنا بنفسي".

فقدا والدتهما بقصف بالقنابل

وفي العام نفسه، فرشت عائلات سورية الدمار واحتفلت بقدوم شهر رمضان المبارك، ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية، صور أفراد عائلة سورية مُجتمعة لتناول الإفطار في بلدة أريحا بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب السورية، وسط أنقاض منزلهم المدمر، غير آبهة بالدمار الذي حل بها من كل حدب وصوب، ولا بأخبار كورونا الذي اجتاح العالم.

إفطار في إدلب

كما احتفظ المصور عمر صناديقي بصورة التقطها لعائلة تهرب من الغوطة في مارس/ آذار من عام 2018، وظهر فيها رجل يحمل طفلته في حقيبة سفر إلى نقطة الخروج، وكتب: "الحرب في سوريا لم تغير البلد فحسب. لقد غيرتنا أيضًا. وغيرت طريقة نظرتنا إلى الناس وكيف نلتقط الصور وبالتالي نرسل رسائل إنسانية إلى العالم".

حاملا طفلته خارجا من الغوطة إلى الحرية

أما في درعا، عاصمة الثورة، لم تجد أما فقدت ابنها هدية في عيد الفطر إلا البكاء على قبره، ليسارع المصور محمد أبازيد ويلتقط الصورة في عام 2017، وقال: "رافقت هذه المرأة وهي تزور قبر ابنها في أول أيام عيد الفطر. وأنا نفسي عندها غلبني البكاء، لكني مسحت دموعي حتى يكون بمقدوري التقاط الصور".

بكت على قبر ابنها في عيد الفطر

كما انتشرت صورة من دمشق، في يناير/ كانون الأول 2013، للطفلة آية البالغة من العمر 5 سنوات تنتظر على كرسي متحرك بينما والدها يحضر لها الطعام، وشرحت أنها في طريقها إلى المدرسة عندما أصابتها قنبلة، وقالت: "كنت أرتدي حذائي البني في ذلك اليوم. وفي البداية رأيت الحذاء يطير في الهواء، ثم رأيت ساقي تتطاير معه".

الطفلة آية كانت في طريقها للمدرسة عندما طارت قدمها أمامها

في العام ذاته، يونيو/ حزيران من عام 2013، أخذ المصور مظفر سلمان صورة لطفل في حلب يشرب من حفرة ناتجة عن قصف بالقنابل امتلأت بالمياه، وقال: "في ذلك الوقت، قال بعض الناس إن الصورة غير واقعية، وأنه كان علي من الأفضل أن أعطيه ماءً نظيفاً. لكني أعتقد أنه من أجل تغيير الواقع، من المهم أولاً تصويره كما هو".\

طفل في حلب يشرب من حفرة حفرتها القنابل

10 سنوات دامية

يذكر أن النزاع الثوري يطوي اليوم 10 سنوات دامية، خلفت أكثر من 388 ألف قتيل، ولا تزال المأساة متواصلة.

فإلى جانب القتلى حصدت الحرب آلاف الجرحى ومبتوري الأطراف، وملايين النازحين واللاجئين، فضلا عن آلاف المختفين قسرا والمخطوفين الذين لا يزال أهلهم ينتظرون أي خبر عنهم.

ولم تتوصل جولات مديدة من المحادثات برعاية أممية وروسية وغيرها من التوصل حتى الآن إلى حل أو تسوية، أو وقف دائم لإطلاق النار رغم تراجع حدة القتال بشكل كبير خلال العام المنصرم.