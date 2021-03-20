إليكم قائمة الفواكه الأكثر والأقل تلوثا بالمبيدات الحشرية في 2021

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 9:54 مساءً

كشفت مجموعة العمل البيئية (EWG) عن قائمة بأكثر وأقل الفواكه والخضروات احتواء على مبيدات حشرية في العام الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته المجموعة على موقعها الإلكتروني، فإن الفراولة تواصل تصدر قائمة “Dirty Dozen”، للفواكه والخضروات التي تحتوي على أعلى مستويات من المبيدات الحشرية.

وفي المراتب التالية في القائمة التي تتضمن 46 نوعا من أكثر الأطعمة الملوثة، تأتي السبانخ، واللفت، والكرنب، والخردل، والنكتارين، والتفاح، والعنب.

وتشمل القائمة أيضا الخوخ، والكمثرى، والفلفل الحلو والحار، والكرفس، والطماطم.

ويؤكد خبراء على أن تجنب المبيدات الحشرية أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للرضع والأطفال، وذلك بسبب الأضرار التي يمكن أن تسببها للدماغ النامي.

وفي المقابل يعرض التقرير قائمة الـ”Clean Fifteen” التي تشمل الأطعمة التي تحتوي على أقل كمية من المبيدات الحشرية.

ومن الخضروات، تشمل قائمة الأطعمة النظيفة، الذرة الحلوة، والبصل، والبازلاء المجمدة، والباذنجان، والهليون، والبروكلي، والملفوف، والقرنبيط، والفطر.

ومن الفواكه تشتمل القائمة على: الأناناس، والبابايا، والكيوي، والبطيخ، والشمام، والأفوكادو.