فوائد مدهشة لقشور الفواكه والخضار … لا ترموها

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - تتراكم معظم الألياف والفيتامينات والمعادن في قشرة الفاكهة والخضروات، ولذلك يوصى الخبراء باستهلاكها.

عند تناول تفاحة أو جزر أو كمثرى، فإن أول شيء نقوم به هو الحصول على سكين لتقشيرها، ولكن في الحقيقة، تحتوي هذه القشور على العديد من المغذيات الكبيرة.

ووفقا لموقع “إنوسمي”، يقول لويس رييرا، الرئيس التنفيذي لشركة “سايا” Saia ، وهي شركة استشارية لسلامة الأغذية:

“من خلال التخلص من القشر، نتخلص من معظم الفيتامينات الموجودة في المنتج وتخف فائدة الثمرة. نحن أيضًا نهدر الألياف، التي تساعدنا في الحفاظ على ميكروبيوتا الأمعاء لدينا وتحمي جهاز المناعة لدينا”.

قشرة الثمرة قيمة للغاية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الألياف التي يتراوح معدلها اليومي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من 30 إلى 35 غرامًا.

تضيف الألياف النباتية قيمة غذائية للنظام الغذائي، وتخلق شعورًا بالامتلاء وتساعد في التحكم في الوزن. ومع ذلك، تحتوي بعض الفاكهة على ألياف غير قابلة للذوبان في الجلد، وهي أقل فائدة بكثير. في بعض الأحيان تعقد عملية الهضم، وبالتالي فإن هذه الأنواع من القشور (على سبيل المثال ثمار الحمضيات) تستخدم أكثر في النكهات أو في صبغات الأعشاب.

أما بالنسبة للعناصر الغذائية المفيدة، فإن قشور أي فواكه وخضروات غنية بها. تتراكم فيها كمية هائلة من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وفقًا لأخصائي التغذية نازاريت بيريرا، فإن كل هذه العناصر الغذائية مفيدة جدًا للصحة، لأنها تمنع العديد من الأمراض وتحسن حالة الشخص المريض، من بينها: السرطان، والسمنة، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، والإمساك. وأضاف: “أعتقد أن هناك فوائد أكثر من الضرر من تناول الفواكه والخضروات مع القشر”.

يلاحظ لويس رييرا أن قشور التفاح تحتوي على مادة الكيرسيتين، وهي مادة الفلافونويد التي لها العديد من الوظائف المضادة لمرض السكر ومضادات الأكسدة، والألياف “التي تمنع الإمساك”. كما أنه يحتوي على حمض أورسوليك، الذي له تأثير إيجابي على كتلة عضلاتنا.

مثال آخر هو الباذنجان. تحتوي قشوره على ناسونين، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في إصلاح تلف الخلايا.

لا تقل فائدة قشور الخوخ والنكتارين والمشمش والطماطم والكوسة عن ما سبق.

القشور الخشنة

السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن قشر اليوسفي أو البرتقال أو الموز؟

نعم، لن تتمكن من تناول بعض الفواكه والخضروات بالقشر، لكن يمكنك دائمًا غسلها وحفظها وإضافتها إلى الوصفات. قشور البصل رائعة للحقن، وداخل قشر الموز مواد مفيدة لتبييض الأسنان.

النظافة الجيدة

ولكن قبل تناول الفاكهة مع القشر، يجب أن تغسلها جيدا، عند الغسيل، يجب إيلاء اهتمام خاص للفواكه ذات القشرة اللامعة: “هذا التأثير، الذي يجذب الزبائن، يتم إنشاؤه بمساعدة الشمع. ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات تضر معدتنا، لذلك يوصي الخبير بشراء فواكه وخضروات عضوية.

تعتقد أخصائية التغذية والتغذية ميريا كابريرا أنه من الأفضل استخدام مواد التبييض الغذائية عند غسل الخضار والفواكه. على سبيل المثال، انقعها لبضع دقائق في محلول من المُبيض والماء قبل الاستخدام، ثم اشطفها جيدًا. وتوضح قائلة: “يمكن تنفيذ هذا الإجراء فور الشراء وقبل تناول الفاكهة مباشرة”. عند الغسيل بعد الشراء مباشرة، من المهم تجفيف الفواكه والخضروات جيدًا، وعند التخزين في الثلاجة، استخدم أوعية محكمة الغلق.