سؤال لـ"الصحة السعودية": تلقيت لقاح أكسفورد وخطيبي فايزر هل أتزوجه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في استفسار لطيف، وجهت فتاة سعودية سؤالا إلى حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، تعبر من خلاله عن مخاوفها من الارتباط بخطيبها،
وقالت الفتاة السعودية في سؤالها: "لو سمحت أنا حاطة لقاح أكسفورد.. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة؟".
من جانبها ردت وزارة الصحة بقولها: "غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".— الصحة_937 (@SaudiMOH937)
وعليكم السلام— الصحة_937 (@SaudiMOH937) March 20, 2021
غير صحيح، ولاتوجد توصيات علمية بذلك
مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي المصابين 383890 حالة.
كما أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 6590 حالة وفاة.