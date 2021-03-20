سؤال لـ"الصحة السعودية": تلقيت لقاح أكسفورد وخطيبي فايزر هل أتزوجه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في استفسار لطيف، وجهت فتاة سعودية سؤالا إلى حساب وزارة الصحة السعودية على تويتر، تعبر من خلاله عن مخاوفها من الارتباط بخطيبها،

وقالت الفتاة السعودية في سؤالها: "‏‎‎‎‎لو سمحت أنا حاطة لقاح أكسفورد.. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة؟".





من جانبها ردت وزارة الصحة بقولها: ‏‎"غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

وعليكم السلام

غير صحيح، ولاتوجد توصيات علمية بذلك

مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية — الصحة_937 (@SaudiMOH937) March 20, 2021

— الصحة_937 (@SaudiMOH937)

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي المصابين 383890 حالة.

كما أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 6590 حالة وفاة.