صحة ورشاقة

سؤال لـ"الصحة السعودية": تلقيت لقاح أكسفورد وخطيبي فايزر هل أتزوجه؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في استفسار لطيف، وجهت فتاة سعودية سؤالا إلى حساب وزارة الصحة على تويتر، تعبر من خلاله عن مخاوفها من الارتباط بخطيبها،

وقالت الفتاة السعودية في سؤالها: "‏‎‎‎‎لو سمحت أنا حاطة لقاح أكسفورد.. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة؟".


من جانبها ردت وزارة الصحة بقولها: ‏‎"غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

— الصحة_937 (@SaudiMOH937)

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس ليصبح إجمالي المصابين 383890 حالة.

كما أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 6590 حالة وفاة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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