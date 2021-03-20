تعرفوا إلى أسباب “السعال الدموي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 07:31 مساءً - منذ 28 دقيقة

يعد السعال من المشاكل الشائعة عند الكثير من الأشخاص، وتتعدد أسبابه وأنواعه مثل السعال الدموي، والذي يحدث فيه ظهور دم عند السعال قد يكون ناتجا عن الممرات الهوائية أو الرئة، ويمكن أن يصاحبه ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

ومن خلال مجلة ”أونلي ماي هيلث“، نوضح ما هو السعال الدموي وأسبابه، وما قد يكشفه:

توسع القصبات

يحدث في هذه الحالة توسع في القصبات والممرات الهوائية، وغالبا ما يكون سببه ما يُعرف بالتليف الكيسي، وعادة ما يعاني المصابون بتوسع القصبات من الالتهاب الرئوي.

كما قد يؤدي توسع القصبات إلى تعرج الأوعية الدموية في الممرات؛ الأمر الذي قد يسبب نزيفا خطيرا.

التهاب الشعب الهوائية الحاد

قد يحدث السعال الدموي نتيجة التهاب حاد في الشعب الهوائية، والذي عادة ما يكون سببه عدوى.

السل

قد يشير سعال الدم إلى الإصابة بمرض السل أو الدرن بجانب أعراض أخرى مثل: الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن والإجهاد وألم الصدر.

السرطان

السرطان من الأمراض الخطيرة التي ترتبط بالسعال الدموي وتتشابه في أعراضها مع السل، بالإضافة إلى ضيق التنفس.

عدوى فطرية

قد تكون العدوى الفطرية هي السبب وراء السعال المصحوب بالدم، وهذه الحالة شائعة أكثر لدى المصابين بأمراض تضعف المناعة أو يعانون من مرض في الرئة.

أسباب أخرى

إضافة لما ذُكر أعلاه، قد يرتبط السعال الدموي بعدة مشاكل، بما في ذلك فشل القلب وانسداد أحد شرايين الرئتين، والالتهاب والخراج الرئوي بجانب بعض الأدوية.

كما قد يساهم فيروس كورونا في الإصابة بالسعال الدموي؛ وذلك نتيجة إمكانية تأثيره على الرئة والتسبب بمشكلة الانصمام الرئوي أو انسداد أحد شرايين الرئتين.

عوامل الخطر

تشمل عوامل خطر السعال الدموي كلا من: التقدم في العمر والإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى السكري والتدخين وارتفاع ضغط الدم وداء الانسداد الرئوي المزمن والأورام الخبيثة.

ومن الضروري استشارة الطبيب عند ملاحظة دم خلال السعال، حتى يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتوصل للسبب من أجل الحصول على العلاج المناسب