فلسطين تمدد القيود مع تزايد إصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت الحكومة الفلسطينية قيود الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن القيود الجديدة ستبدأ الأحد وتستمر حتى 3 إبريل/نيسان المقبل.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة إن الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة، وتشهد انتشارا واسعا للفيروس.

وبصدد الإجراءات والقيود فقد أشار ملحم إلى أنها تشمل تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس لكافة المراحل والصفوف باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي).

وقال ملحم: "إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، وإغلاق جميع رياض الأطفال".

وأضاف: "إغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط".

وتابع: "تمنع منعا باتا الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، وتمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا".

وتشمل القيود "استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز".

وقال ملحم: "يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل".

وأضاف: "تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة".

وتابع: "يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن "نسب إشغال المستشفيات ومراكز علاج فيروس كورونا في الضفة الغربية كانت بنسبة 100% في المستشفيات والعناية المكثفة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل 27 وفاة، و1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1695 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت وزيرة الصحة الفلسطينية وجود 192 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.