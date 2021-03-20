ماذا قالت الأوروبية للأدوية عن لقاح أسترازينيكا؟

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" و"غير مرتبط" بزيادة خطر التجلطات دموية.



وقالت مدير الوكالة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو إن "اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة، إنه لقاح آمن وفّعال".

وأضافت كوك أن "منافعه في الحماية ضد كورونا مع المخاطر المرتبطة بالوفيات وحالات الاستشفاء، تتفوق على المخاطر المحتملة".

وأوضحت كوك أن الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية "خلصت أيضاً إلى أن اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية".

إلا أنها أكدت أن الوكالة "لا يمكن أن تستبعد نهائياً" وجود رابط بين اللقاح الذي طوره المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا واضطرابات نادرة في التخثر.

وعلّقت حوالى 15 دولة بينها ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، احترازياً استخدام اللقاح، بعد تسجيل آثار جانبية محتملة، مثل تخثر الدم وجلطات دموية لدى بعض الذين حصلوا عليه.