لليوم الرابع.. معارض تركي يواصل اعتصامه ببرلمان أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل البرلماني الكردي المعارض في تركيا، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، اعتصامه لليوم الرابع على التوالي، داخل غرفة حزبه بالبرلمان؛ رفضًا لإسقاط عضويته.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، السبت، وتابعته ”الخليج 365”.



والأربعاء الماضي، كان البرلمان التركي قد أسقط عضوية جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي".

وعقب إسقاط الحصانة البرلمانية عنه انتقل جرجرلي أوغلو في مساء اليوم نفسه من قاعة الجمعية العمومية للبرلمان إلى غرفة الحزب داخل المبنى، حيث يقضي يومه بها ويستقبل فيها الزوار ويجري منها لقاءات صحفية.

وفي تصريحات نقلها المصدر قال جرجرلي أوغلو، إنه: "سنواصل النضال ولن أغادر البرلمان لحين إصدار المحكمة الدستورية قرارها وتحقيق العدالة".

وفي وقت سابق علق جرجرلي أوغلو على قرار إسقاط العضوية، مشددًا على أنه لا يعترف به، لأنه “قرار غير دستوري".

وخفض إسقاط عضويته عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي في المجلس المؤلف من 600 عضو إلى 55.

وكان لجرجرلي أوغلو دور بارز في الكشف عن العديد من القضايا وانتهاكات حقوق الإنسان التي أثارت جدلًا كبيرًا داخل تركيا، وذلك كقضية التفتيش العاري للمحتجزات داخل السجون ومراكز الاعتقال.