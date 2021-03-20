كيف نضع بذور الشيا في طعام الأطفال والأمهات؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - يعزز المحتوى الغني بالألياف في بذور الشيا الطاقة طوال اليوم، ويساعد على الشعور بالشبع، وهو مثالي للأمهات، لأنه غني بـ Omega-3 الذي يساهم في دعم صحة القلب وبناء كتلة عضلية خالية من الدهون.

تعتبر الشيا أيضاً مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي، إضافة لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة. ومضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتعزّز الصحة.

فوائد بذور الشيا، تدرجها الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center، وتوضح معدلات الاستهلاك المطلوبة يومياً منها.

لما النائلي

فوائد بذور الشيا أثناء الحمل

غنية بالبروتين النباتي

1 - هي غنية بـ أوميغا 3، التي تساعد على تدفق الدم إلى المشيمة، ما يعزز التبادل الفعال للأكسجين والمواد المغذية بين الأم والطفل.

2 - يعتبر البروتين الكامل، الموجود في بذور الشيا، ضرورياً لبناء كل خلية في جسم طفلك.

3 - تساعد الألياف، الموجودة في الشيا، في الحفاظ على أمعاء صحية، وقد تعالج الإمساك حيث تتباطأ وظيفة الجهاز الهضمي أثناء الحمل.

4 – غنية بمضادات الأكسدة المفيدة للصحة العامة والعافية.

فوائد بذور الشيا للأطفال

يمكن وضعها داخل الطعام المهروس

الشيا هي بذور طرية للأكل لذا فهي لطيفة على المعدة، ويمكن تضمينها في نظام طفلك الغذائي عندما يبدأ بتناول الأطعمة الصلبة، بغض النظر عما يأكله في اليوم من الألياف وأوميغا 3 والبروتين ومضادات الأكسدة. الشيا ليس لها طعم أو رائحة ومن السهل إدراجها في أي وجبة.

معدلات الاستهلاك اليومي

مع عصير الخضار أو الفاكهة

الأطفال من 4 إلى 6 شهور: 1/2 ملعقة صغيرة

اقتراح

امزجي الشيا مع مهروس الخضار والفاكهة واللبن والكاسترد، فهي تساعد على تكثيف السوائل المهروسة.

الأطفال من 6 إلى 12 شهراً: ملعقة صغيرة (5 غم) يومياً.

اقتراح

امزجيها مع الطعام أو رشيها على الحبوب.

الأطفال الصغار من 12 شهرًا إلى 5 سنوات: 2 ملعقة صغيرة (10 غرام) يومياً.

اقتراح

أيضاً امزجيها الطعام أو رشيها على الحبوب.

فوائد بذور الشيا للأمهات

تخلط مع العصائر

ملعقة كبيرة (15 غرام) يومياً. ترش على الحبوب والسلطات، أو تخلط في العصائر أو تستخدم كبديل للدهون في الخبز.