طريقة تأثير الأم على ابنها المراهق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 04:36 مساءً - أجمع أطباء علم النفس وأساتذة التربية على ان مراعاة الأم لخصوصية سن المراهقة..والتعامل مع الابن آو الابنة بشكل ايجابي يتضمن الاحترام والتفهم والوعي بطبيعة مرحلة المراهقة يؤثر بشكل كبير على علاقات الابن العاطفية مستقبلا؛ حيث ان بعض الأطفال الصغار حين يكبرون قليلاً، يبدأ لديهم نوع من الغيرة على الأم، وهو شعور عزيز لدى أي أم، ولكن له عواقبه عليها أيضاً، لهذا لابد من رسم صورة واضحة عن الأم.. المرأة.. والزوجة.. لمساعدة المراهقين. للاستفسار عن هذه الحقيقة وتفاصيلها..التقت "الخليج 365 نت" بالخبيرة التربوية وأستاذة الصحة النفسية الدكتورة ابتهال المليجي بمركز البحوث الاجتماعية

تتحول الثقة أحيانا إلى ..سيطرة ذكورية

مرحلة المراهقة.. مرحلة صعبة على الشباب ؛حيث يكافحون لاجتياز سنوات التغيير والتعامل مع الكثير من التغيرات داخليا وخارجيا.. وتساعد الأم ابنها على تهذيب الكثير من السلوكيات

الأم توفر الحنان والتعاطف الأكبر ..تعطي لابنها المراهق الاستقرار كما تعطيه التوجيه المعنوي، مادامت تعامله كشخص بالغ

ويتمثل هذا..عندما تسعى الأم إلى الحصول على رأي الابن بشكل عام أو إشراكه في مناقشات تهم الأسرة، هنا سيشعر بالاحترام لذاته ، مما يساعد في زيادة ثقته بنفسه

ولكن في كثير من الأحيان ولسبب ما، تتحول هذه الثقة بالنفس إلى نوع من فرض السيطرة الذكورية على الأم

ويتم هذا في حالات تكون الأم هي المسؤولة عن تربية المراهق، بسبب الانفصال أو الطلاق أو وفاة الأب

ويمكن أن تتشوه علاقة المراهق مع والدته، فيتدخل في خصوصيتها وتفاصيل حياتها لأسباب تتعلق بظروف تربيته أو المواقف الصعبة التي تمر بها الأم

المعروف ان علاقة الأم بابنها في فترة المراهقة تكون حساسة، ولكن طالما تسير الأمور بشكل حسن، يمكن للمراهق أن يزدهر تحت رعاية والدته ..وكلاهما يحتاج إلى بذل جهد لإصلاح العلاقة

تأثير الأم على علاقات ابنها المراهق

علاقة الأم بابنها عميقة الجذور

تلبي الأم في علاقتها بابنها المتطلبات الأساسية التي يحددها تنميته كانسان؛ فتمنحه الحكمة والذكاء والنموذج الإنساني الأخلاقي الأعلى للابن، كما تعمل على تعزيز الإلهام عند ابنها ليصبح أفضل إنسان

الأمهات مرشدات لأبنائهن عندما يحتاجون إلى التوجيه أثناء التربية: خبرة الحياة والتي تعتمد على الممارسة، كما بدأ العلماء باكتشاف أدلة تشير إلى أن الذكاء موروث من الأمهات أكثر من الآباء

الأم تمثل القدوة والمثال على المعايير الأخلاقية العالية للسلوك الإنساني، فهي تتغلب على العقبات لتشجيع الأبناء على تحقيق أفضل ما لديهم والوصول إلى أقصى مكانتهم