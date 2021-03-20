10 أطعمة احرصى على تناولها فوق عمر الـ40

بيروت - نادين محمد - بعد بلوغ سن الأربعين أو أكثر هناك بعض العناصر الغذائية التي قد تساعد في الحفاظ على الوظائف البدنية والمعرفية وتأخير الشيخوخة وتحسن نوعية الحياة لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

إليك بعض الأطعمة الصحية الخارقة لكل من الرجال والنساء فوق سن الأربعين.

1. الطماطم

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تحتوي الطماطم على كاروتينويد نباتي يسمى اللايكوبين والذي له خصائص مضادة للأكسدة. تعطي هذه الصبغة النباتية للطماطم لونها الأحمر وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في سن الشيخوخة والتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

2. البطاطا الحلوة

تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والبيتا كاروتين والعديد من المواد الكيميائية النباتية والمغذيات الحيوية التي قد تعمل كمضاد للشيخوخة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر لدى الرجال.

3. الشوفان

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يحتوي على حمض أميني يسمى L-arginine ويعد الشوفان أيضاً طعاماً رخيص الثمن وسهل التحضير لكبار السن.

4. التفاح

مليء بمضادات الأكسدة الحيوية. إنه غذاء رائع للمخ والعين بسبب وجود التربينويد. قد يساعد الكالسيوم الموجود في تفاح في الحفاظ على صحة العظام، بينما تساعد الألياف في منع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

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5. البيض

مصدر غني للبروتينات التي قد تساعد في زيادة كتلة العضلات والحفاظ على قوتها وقدرتها الوظيفية. قد يساعد أيضاً في تقليل مخاطر الالتهابات المزمنة وأمراض التنكس.

6. المشروم

قد يساعد الفطر في تقليل خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن. قد يساعد تناول الفطر مرتين في الأسبوع في تحسين الذاكرة ومهارات الانتباه والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاماً.

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7. اللوز

أظهرت دراسة أن استهلاك المكسرات يرتبط بانخفاض الأمراض المزمنة الرئيسية في منتصف العمر وكبار السن. اللوز ، أحد المكسرات الحيوية، قد يساعد في منع الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل السرطانات والاضطرابات المعرفية.

8 الحليب

تناقص كثافة المعادن في العظام مع تقدم العمر، وتنتشر الأمراض ذات الصلة مثل هشاشة العظام بشكل رئيسي عند النساء الأكبر سناً. الحليب مصدر غني بالكالسيوم الذي قد يساعد في منع فقدان كتلة العظام وأمراض العظام المرتبطة بالعمر لدى النساء.

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9. السبانخ

تحتوي الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ على عناصر غذائية مضادة للأكسدة مثل فيتامين سي. أظهرت دراسة أن المركبات الفينولية المضادة للأكسدة في السبانخ تزيد من مضادات الأكسدة في الدم لدى البشر، وقد تساعد في تقليل الجذور الحرة في الجسم وتقليل الشيخوخة.

8. بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالأستروجين النباتي والمواد المغذية مثل أحماض اللينولينيك وفيتامين "أ" والبوتاسيوم وفيتامين ج والبوتاسيوم. قد يساعد المحتوى العالي من هرمون الأستروجين في بذور الكتان في الحفاظ على التوازن الهرموني والوظائف الإنجابية لدى النساء، والتي غالباً ما تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر.

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9. مخلل الملفوف

غني بحمض اللاكتيك والتيرامين والأستروجين النباتي والفيتامينات مثل A و C والمعادن مثل البوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك. يعتبر مخلل الملفوف من الأطعمة الفائقة لتحسين مشاكل الصحة العقلية ودعم صحة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

10. الماكريل

غنى بأوميغا 3، هو عنصر غذائي حيوي للنساء للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والحفاظ على تعداد الدم، وتعزيز المناعة وتقليل الأعراض النفسية بسبب أعراض ما قبل انقطاع الطمث. يعد الماكريل مصدراً رائعاً للأوميغا 3 ويمكن اعتباره أحد الأطعمة الخارقة للنساء فوق سن الأربعين.

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