التحالف يدمر "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير "مسيرة مفخخة" أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه منطقة خميس مشيط جنوب السعودية.



والجمعة، أعلنت السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

اعتداء حوثي جديد رأت فيه السعودية مواصلة المليشيا تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعيها لتقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت السعودية اتهامها لإيران بمد مليشيا الحوثي الإرهابية بصواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف المملكة والمواقع المدنية فيها.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن "جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة من قبل إيران أو موردة من قبل إيران، وبعضها مثلما قلنا جاءت من الشمال، وبعضها من البحر".

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مليشيا الحوثي بوقف الهجمات على السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار.

وقبل أيام، أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، أن المحاولات الأخيرة للمليشيات الحوثية باستهداف المملكة ما هي إلا تهديد للمدنيين واعتداء على أمن الطاقة العالمي.