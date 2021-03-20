شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكوري يدعو الوزارات للمشاركة في برنامج المدن الذكية لدعم «مصر الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا السفير الكوري الجنوبي في القاهرةهونج جين ووك، الوزارات المصرية للمشاركة في برنامج الشراكة العالمية K-City 2021 المدعوم من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

ويعتبر البرنامج منصة للتعاون بين الحكومات بهدف تقديم المساعدة الفنية في مشاريع المدن الذكية وتبادل المعرفة، حيث تقوم وزارة الأراضى الكورية باختيارالمشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال البرنامج في المجالات التالية تخطيط المدن الذكية، وتخطيط وتقديم الحلول الذكية.

وأشار إلى أن البرنامج سيكون فرصة جيدة لتوسيع الشراكة بين كوريا ومصر، ووجه السفير الدعوة إلى الوزارات والهيئات المصرية العاملة في مجال تطوير المدن الذكية للمشاركة في البرنامج وترشيح مشاريع ليتم تنفيذها من خلال البرنامج، وذلك حتى 20 أبريل المقبل.

وأوضح السفير أن التعاون الجاري بين كوريا ومصر في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية من بينها تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية بالإضافة إلى تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع في مصر. كما أكد السفير استعداد الحكومة والشركات الكورية لمشاركة خبراتها ومعرفتها في دعم بناء «مصر الرقمية».