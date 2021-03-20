شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: تخفيف إرشادات التباعد الاجتماعى لأطفال المدارس بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي (CDC)، إنه يمكن لطلاب المدراس الجلوس على مسافة مترين في الفصول الدراسية بدلاً من 4 أمتار، وفي إرشادات محدثة وفقًا لتقرير جريدة "dailymail"، قالت وكالة الصحة الفيدرالية إن طلاب المدارس الابتدائية يمكنهم الجلوس بالقرب من بعضهم البعض، طالما يرتدي الجميع أقنعة، بغض النظر عما إذا كان انتقال فيروس كورونا منخفضًا أو متوسطًا أو مرتفعا.



تخفيف الاجراءات الاحترازية من قبل CDC

وبالنسبة للمدارس الإعدادية والثانوية، يمكن للتلاميذ أيضًا أن يجلسوا بعيدًا عن بعضهم البعض مع استخدام القناع، ولكن فقط في المناطق التي يكون فيها انتشار فيروس كورونا منخفضًا أو معتدلًا.

أما في المناطق التي يكون فيها معدل انتقال العدوى مرتفعًا، يجب أن يجلس المراهقون على مسافة 6 أقدام على الأقل إذا لم يتمكنوا من التجمع - أي عندما يتم الاحتفاظ بمجموعات من الطلاب معًا طوال اليوم لتقليل الانتشار.

وكتب مركز السيطرة على الأمراض في إرشاداته المحدثة: "هذه التوصية هي لأن ديناميكيات انتقال فيروس كورونا مختلفة لدى الطلاب الأكبر سنًا - أي أنهم أكثر عرضة للتعرض لـ فيروس كورونا ونشره أكثر من الأطفال الأصغر سنًا"، ومع ذل ، لا يزال يتعين على البالغين أن يكونوا على بعد 6 أقدام من بعضهم البعض وعن الطلاب.

وقد يؤدي التعديل إلى تخلي بعض المدارس عن التعلم عن بعد تمامًا ومساعدتها على العودة إلى الفصول الدراسية الشخصية.



مركز السيطرة على الأمراض

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، في بيان: "تلتزم مراكز السيطرة على الأمراض بتحديث إرشاداتنا مع ظهور أدلة جديدة"، وتوفر هذه التوصيات المحدثة خارطة طريق قائمة على الأدلة لمساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها بأمان، والبقاء مفتوحة".

تأتي التوجيهات الجديدة بعد أن وجدت دراسة جديدة، أنه لا يوجد فارق في معدلات حالة كورونا في المناطق التي يجلس فيها التلاميذ بعيدًا في الفصول الدراسية مقارنة بتلك التي كان الأطفال يجلسون فيها بالقرب من بعضهم البعض.

ونظر الفريق بقيادة جامعة هارفارد في 251 منطقة تعليمية في ماساتشوستس مفتوحة للتعلم الشخصي في خريف 2020.

في تلك المناطق، هناك 37336 طالبًا يحضرون الفصول و99390 معلمًا وأعضاء هيئة تدريس آخرين، وبين 30 سبتمبر و7 يناير ، كان هناك طلاب في 194 منطقة يجلسون على مسافة ستة أقدام على الأقل و 49 لديهم مسافة ثلاثة أقدام بين المكاتب.

بعد ذلك، قارن الفريق معدلات حالات الإصابة بـ كورونا بين المناطق خلال فصل الخريف الدراسي، ولم يجد الباحثون "فرقًا كبيرًا '' في معدلات الإصابة بفيروس كورونا للأطفال أو البالغين الذين يجلسون على مسافة ستة أقدام أو ثلاثة أقدام عندما يكون ارتداء القناع العام في مكانه.