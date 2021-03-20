جفاف العين… مؤشر لمرض خطير؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 11:14 صباحًا

يمكن أن تشير مشكلات العيون إلى التهاب المفاصل، وفقا لبيانات أطباء أمريكيين. وتشير Express، إلى أنه وفقا للخبراء، تؤثر الالتهابات في الكولاجين، المكون الرئيسي للنسيج الضام. وبما أن صلبة العين (بياض العين) والقرنية تتكونان من الكولاجين، فإن جفاف العين (متلازمة العين الجافة)، قد يكون علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي. وإن ما يشير إلى جفاف العين، هو الشعور بوجود جسم غريب فيها والجفاف وضبابية الرؤية.

ويذكر أن الأطباء سبق أن أعلنوا، أن تنميل اليدين والقدمين، قد يكون سببه التهاب المفاصل الروماتويدي. كما أن هذه الحالة قد تكون مرتبطة بأمراض العمود الفقري: الأورام، تنخر العظام، انزلاق غضروفي، أو تضيق القناة الشوكية.

والتهاب المفاصل الروماتويدي، هو التهاب النسيج الضام مع إصابة المفاصل الصغيرة بالتهاب المفاصل التآكلي المجهول السبب، تصاحبه أمراض المناعة الذاتية المعقدة.

وقد يظهر هذا الالتهاب بعد جهد بدني مكثف، وصدمة عاطفية، وإرهاق، وفي مرحلة التغيرات الهرمونية، أو نتيجة تأثير عوامل سلبية أو عدوى مرضية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.