اكتشاف طريقة غير متوقعة لضبط الوزن

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 10:57 صباحًا

يتم تعزيز اكتساب الوزن الزائد ليس فقط من خلال النشاط البدني البسيط والنظام الغذائي غير الصحي، ولكن أيضا من خلال أنماط النوم.

ووفقا لبيانات أطباء أمريكيين فإن قلة النوم تزيد من فرص ظهور الأنسجة الدهنية حول الأعضاء الداخلية، وفي حالة الإفراط في النوم تزداد احتمالية زيادة الدهون الحشوية بشكل كبير.

وهذا بدوره يعد في غاية الخطورة، لأنه مرتبط مع متلازمة التمثيل الغذائي ومجموعة من الحالات التي تساهم في تطور أمراض القلب.

لمنع السمنة، يوصي الأطباء بالحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة.

في وقت سابق أصبح معروفًا أن أنماط النوم غير المناسبة تزيد من الشهية، حيث يحاول الدماغ البشري استعادة احتياطيات الطاقة بعدد كبير من السعرات الحرارية، كما أنه يعطل عملية التمثيل الغذائي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.