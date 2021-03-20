تنزيل الدهون من الجسم بسرعة بوصفتين سحريتين

بيروت - نادين محمد - تُعاني غالبية النساء من مُشكلة زيادة الوزن، والتي تتمثل بتراكم الدهون خاصّة في منطقة البطن والأرداف، والذراعين، وهناك العديد من العوامل المسببة لها، كقلَّة ممارسة الرياضة، وتناول بعض الأدوية، وخلل في هرمونات الجسم، وعدم شرب الماء، والإصابة ببعض الأمراض، ويلجأنَّ إلى اتباع العديد من الطرق للتخلّص منها، كإتباع أنظمة رجيم قاسية، في حين يرغبن البعض الآخر بتخسيس الوزن دون اتباع انظمة الرجيم الصارمة، وذلك نظراً لعدم قدرتهنَّ على الالتزام بها، وفيما يأتي، تعرفي مع "الجميلة"، على افضل مشروبات التخسيس لحرق الدهون العنيدة دون رجيم.

وصفتان طبيعيتان لإذابة الدهون نهائياً

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خلطة الكركم والزنجبيل

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تُعتبر هذه الخلطة من أشهر وأنجح الخلطات العالميّة التي عرفت للتنحيف؛ نظرًا لما أثبتته هذه الخلطة من قدرة عالية على حرق الدهون والتخلّض من الوزن الزائد، وتساعد على تخفيف الوزن في فترة قصيرة، لما لها من قدرة عالية على تفتت وتكسير الدهون، وخصوصًا الدهون المتراكمة والمخزنة في البطن.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

ثلاث أكواب من الماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

اخلطي في وعاء مناسب، الكركم المطحون مع الزنجبيل الطازج والمبشور، وأضيفي إليهما الماء وحركي جيدًا حتّى يصبح الخليط موحّد اللون، من ثم ضعيه على النار حتى الغليان، بعدها، ارفعيه عن النار وضعيه جانبًا الى أن يبرد، ومن ثم، صبيه في زجاجة مغلقة الإحكام داخل الثلاجة لتشربي منه عند الحاجة.

اشربي من هذا الخليط كوبًا في الصباح على الريق، وكوبًا آخر قبل وجبة الغذاء، وكوبًا ثالثًا قبل الخلود إلى النوم.



خلطة الليمون والكمون

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يُساهم مسحوق الكمون في التقليل من الوزن، ونسبة الدهون، والدهون الثلاثية، والكوليسترول الضار، كما يساعد على رفع مُستويات الكوليسترول الجيد، ويُعدّ عصير الليمون قليلًا بالسعرات الحرارية، وبالتالي فإنّ استهلاكه بدلًا من المشروبات الغازية يقلل من السعرات الحرارية المُتناولة.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

حبّة ليمون متوسّطة الحجم.

كوب من الماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي الماء في إناء على النار، ثمّ أضيفي إليه الكمّون وحرّكي جيّدًا، بعدها، اطفئي النار وأضيفي الليمون الى المزيج بعد تقطيعه إلى شرائح صغيرة من دون نزع القشر عنه، ودعي الخليط جانبًا لمدة ثماني ساعات كي يرتاح، وبعد انتهاء الفترة المحددة صفيه وضعيه في وعاء محكم الإغلاق.

واظبي على شرب كوب من هذا الخليط يوميًا صباحًا على الريق، مع ضرورة اعتماد نظام غذائي معتدل مؤلفّ من خمس وجبات يوميًا، ومنذ الأسبوع الأوّل ستلاحظين أنّ الدهون العنيدة بدأت بالذوبان.

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