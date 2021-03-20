سلطان الجابر: الإمارات نموذج عالمي فريد في إدارة أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات رئيس اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي، أن دولة الإمارات حققت إنجازا بوصول الحملة الوطنية للتطعيم ضد "كوفيد- 19" إلى هدفها.

وأضاف أن ذلك تحقق بعد تطعيم أكثر من 52% من النسبة المستهدفة من سكان الدولة، وأن هذا الإنجاز يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي قادت إلى نموذج إماراتي عالمي فريد في إدارة أزمة كورونا وكذلك جهود جميع فرق العمل القائمة على تنفيذ الحملة.

وأوضح أن جهود الكوادر الطبية من مواطنين ومقيمين أعضاء فرق عمل الحملة الوطنية للتطعيم ضد "كوفيد-19" مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، فهم أبطال خط دفاعنا الأول وشركاء فاعلون في جهود الدولة الوطنية للتصدي للجائحة، مؤكدا أن حرصهم على أداء واجبهم على الوجه الأكمل وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم ساهما بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز ووصول دولة الإمارات إلى أعلى المعدلات العالمية في توزيع اللقاح بالنسبة لعدد السكان.



وتابع أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو التعافي من جائحة "كوفيد- 19" وتركز في ذلك على منظومة عمل وطنية تشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة تهدف إلى ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة رسخت نهجا استباقيا في التعامل مع الأزمات وكانت من أولى الدول على مستوى العالم التي توفر لقاح "كوفيد- 19" لجميع السكان بالمجان، وعملت بجانب ذلك على تطبيق منظومة متطورة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى تبنيها استراتيجية فاعلة للتخطيط للتعافي من الجائحة على مستوى مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن دولة الإمارات نجحت في تسخير التكنولوجيا وتوظيف التقنيات المتقدمة لبناء استجابة مرنة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، وهو ما أدى إلى تحقيق هذه الإنجازات البارزة في فترة وجيزة.

ودعا جميع أفراد المجتمع إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية المبذولة من كل مؤسسات الدولة خلال أزمة "كوفيد- 19" والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل من هذه الجائحة.