صور.. مصر تتسلم 300 ألف جرعة إضافية من لقاح "سينوفارم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت مصر، صباح السبت، 300 ألف جرعة أخرى من لقاح كورونا الذي تصنعه مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم".

وترفع ثالث شحنات لقاح "سينوفارم" الواردة من الصين إجمالي الجرعات التي حصلت عليها مصر إلى 650 ألفاً منذ ديسمبر/كانون الأول.



وكان نحو 600 ألف جرعة منها هدية من بكين والبقية أرسلتها الإمارات، وحصلت مصر أيضاً على 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في فبراير/شباط.





وتتوقع مصر تسلم 5 ملايين جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا عبر مبادرة "كوفاكس" بحلول نهاية مارس/آذار و3 ملايين جرعة أخرى قبل نهاية مايو/أيار، وفقاً لما جاء في بيان للحكومة الأربعاء.

و"كوفاكس" مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.





وبدأت مصر تطعيم العاملين في القطاع الطبي لوقايتهم من "كوفيد-19" في 24 يناير/كانون الثاني، ووسعت حملة التطعيم في 4 مارس/آذار لتشمل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وتوقعت وزارة الصحة المصرية أن 500 ألف شخص سيسجلون عبر الإنترنت للحصول على التطعيم بحلول نهاية مارس/آذار منذ بدء برنامج التسجيل الإلكتروني في 28 فبراير/ شباط، ولم يتضح عدد من تلقوا التطعيم حتى الآن.

وسجلت مصر 194127 إصابة بفيروس كورونا، بينها 11512 وفاة حتى الجمعة.



