شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز مناعتك فى الربيع؟ 6 عادات صحية تحصن الجسم من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن فصل الربيع، وعلى الرغم من اعتدال الطقس والمناخ بشكل عام، إلا أن العديد من الأمراض التنفسية تظهر خلال هذا الموسم خاصة مع انتشار حبوب اللقاح التي تعد كابوسا لمرضى الجيوب الأنفية والربو، لذا فلابد من تعزيز الجهاز المناعى للحماية من الإصابة من العديد من الأمراض خلال هذا الفصل.

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فإن الجهاز المناعى يتعرض لنزلات برد خلال فصل الربيع بسبب تغير الطقس، لذا لابد من تحسين دفاعات الجسم ضد الفيروسات.



وفيما يلي 6 طرق سهلة لتقوية جهاز المناعة لديك بشكل طبيعي:1.الحصول على ساعات كافية من النوم:

يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم طريقة بسيطة لتقوية جهاز المناعة لديك، حيث يرتبط النوم بجهاز المناعة ارتباطًا وثيقًا، لذا يمكن أن يتسبب النوم المتقطع في زيادة التعرض للمرض، فلابد ألا تقل ساعات النوم عن 7 ساعات يوميا.

2. تخفيف التوتر والقلق:

يعد تخفيف التوتر والقلق أمرًا أساسيًا لصحة المناعة، ويمكن أن يسبب الإجهاد طويل الأمد الالتهاب، فضلاً عن اختلال التوازن في وظيفة الخلايا المناعية، لذا عليك بممارسة اليوجا والغطس في حمام ماء مالح دافئ لتحصل على الاسترخاء المطلوب .

3. الاستحمام بماء بارد:

الاستحمام بماء بارد لمدة 2-3 دقائق كل يوم يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك، كما انه مفيد أيضًا للقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العضلي الهيكلي، ويمكن أيضًا أن يعزز صحتك العقلية والتمثيل الغذائي.

ووجدت دراسة حديثة أن الاستحمام بماء بارد يوميًا يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض "مقارنة بالأشخاص الذين أخذوا حمامًا ساخنًا"، كما أنه يسرع معدل الأيض وينشط جهاز المناعة ، مما يؤدي إلى إطلاق المزيد من خلايا الدم البيضاء.

4.تناول المزيد من الأطعمة النباتية الكاملة

مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والبقوليات غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك وتعمل على تقليل الالتهاب ويرتبط الالتهاب المزمن بعدد من الحالات الصحية، فان الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية تغذي البكتيريا النافعة في أمعائك وتعمل على منع دخول مسببات الأمراض الضارة إلى جسمك عبر الجهاز الهضمي.

5. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتك:

لا بد من تناول الأطعمة الغنية بالبكتيريا المفيدة المسماة البروبيوتيك، والتي تملأ الجهاز الهضمي، ومن أبرز تلك الأطعمة الزبادي، حيث تعمل بكتيريا الأمعاء على دعم خلايا المناعة لديك وعلى التمييز بين الخلايا الطبيعية والصحية والكائنات الغازية الضارة.

الجفاف قد يصيبك بالصداع ويعيق الأداء البدني والتركيز والمزاج والهضم والوظائف الأساسية، لذا لابد من تناول الماء كثيرا .

6. البقاء رطبا