للأمهات فوق الأربعين 6 عادات صحية يجب تبنيها

بيروت - نادين محمد - سيكون من الصعب إهمال أي أعراض يلقيها جسمك من وقت لآخر خاصة فوق سن الأربعين وذلك لتقليل خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية في المستقبل.

خلال الأربعينيات من العمر يمر جسمك ببعض التحولات الرئيسية؛ لذلك من المهم أن تراقبي صحتك عن طريق تجنب العادات وإضافة عادات صحية جديدة لتحافظي على لياقتك وسعادتك. إليك حقائق صحية للنساء فوق سن الأربعين.

1. انتبهي لكثافة العظام

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أثناء انقطاع الطمث، يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون الأستروجين إلى فقدان كثافة العظام، والذي بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. يعتبر فقدان العظام جزءاً من التقدم في السن، خاصة بالنسبة للنساء، حيث يبدأ هذا فور انقطاع الطمث. ينصح الأطباء النساء بإضافة كمية جيدة من فيتامين (د)، وممارسة الرياضة بشكل جيد، وتناول نظام غذائي متوازن، واختبار كثافة عظامهن إذا كانت لديهن عوامل خطر.

2. لا تتخطي اختبارات العين

بعد بلوغك الأربعينيات من العمر، من المرجح أن تعاني من مشاكل في العين. لذلك، يجب أن تعتني بعينيك ورؤيتك أيضاً. اجعلي من المفيد إجراء فحوصات العين لتجنب وإدارة مشاكل الرؤية الشائعة التي تأتي مع تقدم العمر، مثل صعوبة الرؤية في الظلام، ومشكلات التوهج أثناء القيادة والتغييرات في كيفية رؤية الألوان.

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3. لا تؤجلي تصوير الثدي بالأشعة السينية

خلال الثلاثينيات من عمرك، يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي 1 من 228. عندما تبلغين 40 عاماً، يصبح الخطر 1 من 69 من المستحسن أن تبدأ 40 امرأة أو أكثر في تصوير الثدي بالأشعة السينية بحلول الوقت الذي تبلغ فيه 40 عاماً وتستمر في ذلك مرة أو مرتين في السنة.

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تشير الدراسات إلى أن التصوير الشعاعي للثدي يقلل من عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 74 عاماً، وخاصة النساء فوق سن الخمسين.

4. لا تتخطي تدريب القوة

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الكارديو هو شيء يجب عليك القيام به والاستمرار في القيام به بحلول الوقت الذي تصلين فيه إلى الأربعينيات من العمر. تبدأ النساء في فقدان الكتلة العضلية عند بلوغ سن الثلاثين، ويصبح هذا المعدل أعلى عندما نلمس الأربعينيات. تلعب كتلة العضلات دوراً كبيراً في معدل الأيض. يمكن أن يساعد الإجهاد في إبطاء فقدان العظام والعضلات مع تقدمك في العمر والحفاظ على قوة جسمك للقيام بالأنشطة اليومية.

5. حاولي عدم السهر

قد يؤدي عدم الحصول على 7-8 ساعات من النوم الموصى بها على الأقل بعد بلوغ الأربعينيات من العمر إلى إحداث تأثير كبير على صحتك. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر الآثار الجانبية الهرمونية، وانخفاض مستوى الميلاتونين، وما إلى ذلك، أيضاً على دورة النوم الطبيعية. هذه واحدة من أهم العادات السيئة التي يجب على النساء تجنبها في سن الأربعين.

6. تقليل تناول السكر

بمجرد بلوغك سن الأربعين، تقل قدرة جسمك على معالجة السكر، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2. يُنصح النساء فوق سن الأربعين بالحفاظ على كمية السكر التي يتناولنها أقل من 25 جراماً في اليوم.

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