الصحة الليبية تتعهد بتوفير لقاح كورونا في أسرع وقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد وزير الصحة الليبي علي الزناتي، بتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد بأسرع وقت، مشددا على ضرورة معالجة الفساد الذي تجذر في ملف الصحة.

وقال وزير الصحة الليبي، الذي تسلم مهامه الثلاثاء الماضي، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للوزارة، إن بلاده ستتجه إلى أكثر من طريقة لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في إنتاج اللقاح.

وتعهد الوزير الزناتي، بتوطين العلاج بالداخل عن طريق استقدام أخصائيين متميزين من الخارج لعلاج المواطنين، وإعطاء الخبرة والاستفادة للطاقم الطبي والعناصر الطبية والطبية المساعدة.



وأكد أنه ستكون هناك "رقابة شديدة" من قبل الوزارة على الأسعار ومعايير الجودة التي ستقدمها المصحات الخاصة التي ستكون شريكًا مع القطاع العام في توطين العلاج بالداخل، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالتهاون في تقديم الخدمات الصحية.

وتقدم وزير الصحة بالاعتذار لليبيين قائلا: "كمسؤولين في الصحة نعتذر لكل الليبيين باعتبارنا لم نقدم الخدمات المُرضية والجيدة للمواطن من نقص في الأدوية، ونقص في المعدات في المستشفيات، لكننا نتعهد ببدل ما بوسعنا لحل جميع هذه المشاكل في أقرب وقت ممكن.

