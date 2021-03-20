شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب المانجو.. اعرف أفضل طريقة لتناولها دون زيادة فى الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يميل الكثير من الناس إلى تجنب تناول فاكهة المانجو، التى اقترب موسمها باعتبارها أحد الفواكه الصيفية، وذلك خوفًا من زيادة الوزن، لأنه من الشائع عن هذه الفاكهة اللذيذة أنها تعيق برامج الدايت ، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".





ووفقا لأخصائى تغذية ذكر موقع "timesofindia"إنه من المعروف عن هذه الفاكهة أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة وتشمل فيتامين أ وسى وحمض الفوليك والنحاس، كما أنها تحتوى على نسبة 1% فقط من الدهون والتى لا تسبب هذه النسبة أى ضرر بشأن زيادة الوزن.

كما يساعد المانجو فى تكسير وهضم البروتين وهو ما يسهل عمل الجهاز الهضمى بكفاءة، حيث تساعد الألياف الغذائية الموجودة فى المانجو على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحتى مرض السكرى من النوع 2.

وأوضحت أخصائية التغذية الهندية أن الطريقة التى تستهلك بها المانجو هى التى تحدد ما إن قد تتسبب بزيادة الوزن من عدمه، حيث أن تناولها بمفردها لا يضر بوزن الجسم، ولكن إضافة أشياء أخرى إليها هو ما يسبب تلك الزيادة فى الوزن مثل صناعة عصير منها وإضافة المزيد من السكر لها، وعصائر ميلك شيك وآيس كريم مانجو وكريمة وفطائر المانجو، كل هذه الأشكال تحتوى على إضافات عالية من السكر الذى يؤدى بدوره إلى زيادة فى الوزن.

وتنصح خبيرة التغذية بوجا مخيجا أيضًا بتناول فاكهة المانجو أفضل من شربها للحصول على أقصى قدر من الفوائد، وشددت على أهمية الحد من الإفراط بتناولها، حيث تنصح بتناول ثمرة مانجو واحدة يوميًا ليس أكثر على أن تكون متوسطة الحجم.