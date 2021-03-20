شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنقذين شعرك من التساقط؟ تناولى هذه المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر من أكثر المشكلات التي تؤرق الفتيات من مختلف الأعمار، ويرجع ذلك لعدة عوامل مثل الإجهاد والفجوات في التغذية والوراثة والتغيرات الهرمونية، وتلعب المكملات الغذائية دورا في الحفاظ على صحة شعرك من خلال بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



افضل المكملات الغذائية لنمو الشعر

وطبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس، فإن العثور على مكمل جيد للشعر يمكن أن يمنع المزيد من تساقط الشعر ويعيد صحة شعرك، ومن أبرز تلك المكملات الغذائية:

1.المكملات الغنية بالزنك:

تحتوي على مجموعة معادن أبرزها الزنك والأحماض الأمينية التي تدعم صحة الشعر من الداخل وتدعم بصيلات الشعر بقوة وتساعد على نموها بشكل صحى.

2.المكملات التي تحتوى على مادة بيوتين لنمو الشعر

المكملات التي تحتوى على جرعات كبيرة، البيوتين تعمل على الحفاظ على صحة الشعر والجلد والأظافر وتنميتها وتحقق نمو شعر طويل صحى.

3. المكملات التي تحتوى على الكولاجين:

المكملات الغنية بالكولاجين البحرى التي تعد مضادة للأكسدة تعمل على تقوية الشعر وتحارب التجاعيد والخطوط والشيخوخة المبكرة للبشرة.

4. المكملات الغنية بالنحاس:

تحتوى على معادن من النحاس وفيتامين ج التي تساعد في بناء الكولاجين الذي يساهم بشكل رئيسي في الحفاظ على شعر صحي.

5. الفيتامينات النباتية:

لابد من تجنب تناول الفيتامينات الخالية من الجلوتين وتناول المكملات الغنية بفيتامين C و E و A و D3 و B6 و B12 لاحتوائها على مضادات الأكسدة أو العناصر الغذائية التي تحتاجها للحصول على شعر صحي وقوي.

6. الفيتامينات الغنية بحمض البانتوثنيك:

تعمل على تنظيم بصيلات الشعر، مما يدعم نمو الشعر ويمنع التساقط.