هل يُمكن للمصاب بخمول الغدة الدرقية أخذ لقاح «كورونا»؟.. طبيب يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، مدى إمكانية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمرضى خمول الغدة الدرقية. وقال “الجهني”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن من يعاني من خمول الغدة الدرقية ويأخذ دواء يستطيع أخذ جرعة تطعيم كورونا. الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة دعت الجميع لأخذ لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التطعيم باللقاح مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية السبيل الأمثل لانتهاء جائحة فيروس كورونا في المملكة – بإذن الله-.

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