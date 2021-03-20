تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساعات فقط وتطلق تونس أول قمر صناعي إلى الفضاء انطلاقا من قاعدة جوية روسية، يوم ذكرى الاستقلال التونسي 20 مارس/آذار الجاري.

"تشالنج واحد" صناعة تونسية مائة في المائة، ابتكرته شركة "تلنت" الخاصة المتخصصة في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية، بكفاءات هندسية وعلمية تونسية صرف.



وقمر "تشالنج 1" التونسي متخصص في "إنترنت الأشياء" (وهو الجيل الجديد من الإنترنت الذي يسمح بتفاهم الأجهزة المترابطة عبر بروتوكول خاص).

الإبداع التونسي سيستعمل للمرة الأولى في العالم بروتوكول "لورا" الخاص باتصالات الفضاء، وهو بروتوكول يتيح اتصالا لاسلكيا سريعا ومنخفضا بين الأجهزة المترابطة عبر الشبكة العنكبوتية ذات استهلاك الطاقة المنخفض.

صاحب الشركة رجل الأعمال والنائب في البرلمان التونسي سابقا محمد الفريخة، صرح بأنه قدم ملف القمر إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وحصل على التراخيص الضرورية لإطلاقه باعتباره القمر الصناعي التونسي الأول.

المركبة الفضائية الروسية "سويوز 2" ستحمل "تحدي 1" إلى مداره في الفضاء، بعد أن نجح القمر الصناعي في اجتياز كافة اختبارات الإطلاق التي نفذت عليه تجاربُها بالمجمع التكنلوجي الروسي "سكولكوفو إنوفيشن سنتر".

الشركة التونسية "تلنت" تعاقدت منذ سنتين مع شركتين روسيتين ناشطتين في صناعة وإطلاق الصواريخ، والهدف أن تطلق 30 قمرا صناعيا في مجال خدمات إنترنت الأشياء قبل 2023.