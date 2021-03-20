شكرا لقرائتكم بماذا وعد السيسي سيدة التقته صدفة في الحديقة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال جولة تفقدية قام بها، الجمعة، على أحد المشاريع التنموية، بشر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مواطنة التقته صدفة حين كانت متواجدة بحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، التقت السيدة السيسي أثناء مروره لتفقد المكان، واستمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها عليه حول قانون الأحول الشخصية.

فقد شرحت السيدة أنها وبسبب القانون، محرومة من رؤية أحفادها، فأجابها الرئيس واعداً بأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة ستكون لصالح الأم والأهل، وقال: "حريصون على أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، ويوفر التوازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل".

يذكر أن الحكومة المصرية كانت أحالت مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في البلاد إلى مجلس النواب قبل أيام.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، فإن الحكومة قدمت للبرلمان مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية حفل بعدد من التعديلات الجيدة منها تغيير ترتيب الحاضنين وجعل الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة عشر، ومنها تغريم الزوج الذي يتزوج بأخرى دون إبلاغ الأولى بمبلغ يتراوح ما بين 20 ألف و 50 ألف جنيها أو الحبس ما لايقل عن سنة، وكذلك معاقبة المأذون إذا لم يخطر الزوجة الأولى بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.