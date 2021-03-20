شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظف أسنانك بطريقة صحيحة؟ 4 خطوات لحمايتها من التسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد نظافة الأسنان ضرورية لتجنب التهابات الفم مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، بالإضافة الى أنها تساعد على الحفاظ على رائحة النفس منعشة، وبرغم ذلك فإن استخدام الفرشاة بشكل خاطئ قد ينتج عنه العديد من المشكلات بالفم.



كيف تنظف اسنانك جيدا

وأكد خبراء في تقرير نشر في موقع إكسبريس، أنه لابد من نظافة الأسنان مرتين يوميا، إلا أن الاستخدام الخاطئ للفرشاة قد ينتج عنه مشاكل مثل تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، مع ضرورة زيارة طبيبك كل 6 أشهر بالإضافة إلى اتباع روتين يومى لنظافة الأسنان.

وأوصى الخبراء ببعض الممارسات في عملية تنظيف الأسنان:1.استخدام الخيوط لتنظيف أسنانك:

لف بعض الخيط حول أصابعك ووجهه بين أسنانك، مع الحرص على ألا يفوتك سن واحد، فلابد من استخدام الخيط مرة واحدة يوميًا على الأقل .

2. استخدام أداة تنظيف الأسنان المعدنية:

أداة الأسنان المعدنية تعمل على إزالة طبقة البلاك التي ينتج عنها مشاكل صحة الفم، لأن البكتيريا الموجودة فيه تنتج أحماض تهاجم مينا الأسنان وتسبب تسوس الأسنان، حيث يمنحك البلاك أيضًا رائحة الفم الكريهة ويجعل أسنانك تبدو صفراء لذا لابد من إزالتها بحرص.

3. الحرص على تنظيف اللسان:

يحتفظ لسانك بالكثير من البكتيريا التي يمكن أن تؤثر على أسنانك، فلابد من تنظيف اللسان واسحبها برفق من مؤخرة لسانك إلى الأمام، فلابد من القيام بتلك العملية من مرتين إلى ثلاث مرات لإزالة كل البكتيريا من على لسانك.

4. الحرص على نظافة فرشاة الأسنان :

تاكد من نظافة فرشاة الأسنان ثم وضع معجون الأسنان عليها وقم بتنظيف كل سن بالفرشاة ، مع الحرص على الوصول إلى جميع الزوايا والشقوق لمدة دقيقتين حتى تتأكد من نظافتها بشكل كامل.