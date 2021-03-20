العلماء يخلقون نموذجاً للجنين البشري من خلايا الجلد

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 01:11 صباحاً - قام فريق من الباحثين الأستراليين بإعادة برمجة خلايا الجلد وتحويلها إلى نسخة طبق الأصل نابضة بالحياة من جنين بشري مبكر.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

ويطلق على هذه النماذج الثلاثية الأبعاد اسم iBlastoids وهي تأتي من كلمة blastocysts وهو الاسم العلمي لحزمة الخلايا التي تستمر في التكاثر لتكوين جنين.

ويأمل الباحثون أن تسمح لهم هذه النماذج بدراسة مفصلة أكثر للمرحلة الأولى من التنمية البشرية ، وبأن يجدوا علاجات لبعض أشكال العقم والإجهاض.

تم زراعة iblastoids لمدة 11 يوماً ، تماشياً مع التشريع الحالي الذي يقول أنه لا يمكن زراعة الكيسات الأريمية البشرية (blastoids) لمدة أطول من أيام 14 لأسباب أخلاقية.

على الرغم من أن iblastoids هي تقليد وليست كيسات أريمية بشرية حقيقية ، إلا أنه لا يوجد حكم واضح على مثل هذه النماذج ونتيجة لذلك ، فهي ملزمة بنفس القواعد مثل الأجنة الحقيقية.

ترتبط العديد من أسباب العقم والإجهاض بقضايا الجنين المخصب حديثاً في زرع في الرحم.

ويأمل الباحثون أن يتمكنوا من دراسة هذه النافذة التكوينية بمزيد من التفصيل مما قد تؤدي إلى اختراقات في مجال الخصوبة ، وقابلية نمو الجنين والتلقيح الاصطناعي.

لم تكن الكيسات الأريمية النموذجية ناجحة من قبل. قبل الآن ، جاءت الطريقة الوحيدة لدراسة التطور الجنيني من الأجنة الفائضة التي ينتجها التلقيح الاصطناعي.

وقال البروفيسور خوسيه بولو، المؤلف المشارك للدراسة من جامعة موناش في ملبورن ، أستراليا: “سيسمح iBlastoids للعلماء بدراسة الخطوات المبكرة جداً في التنمية البشرية وبعض أسباب العقم والأمراض الخلقية وتأثير السموم والفيروسات على الأجنة المبكرة، دون استخدام الكيسات الأريمية البشرية ، على نطاق واسع غير مسبوق، مما يسرع فهمنا وتطوير علاجات جديدة”.

تم استخدام تقنية تسمى “إعادة البرمجة النووية” لتحويل خلايا الجلد إلى خلايا تشبه تلك الجنينية، ثم تم تجميعها حول سقالة ثلاثية الأبعاد.

وقال المؤلف المشارك الأول وطالب الدكتوراه جيان بينغ تانغ: “نحن مندهشون حقاً من أن خلايا الجلد يمكن إعادة برمجتها في هذه الهياكل الخلوية الثلاثية الأبعاد التي تشبه الكيسة الأريمية”.

تحتوي iBlastoids على أنواع مختلفة من الخلايا التي تحاكي تلك الموجودة في blostocysts الحقيقية.

وهذا يشمل epiblast وهي كتلة في وسطها والتي تستمرفي التكاثر الجنيني و trophectoderm الذي يصنع المشيمة.

لكن البروفيسور بولو يحذر من أن “iBlastoids ليست متطابقة تماماً مع الكيسة الأريمية”

على سبيل المثال ، يتم وضع الكيسات الأريمية المبكرة داخل منطقة pellucida ، وهو غشاء مشتق من البويضة يتفاعل مع الحيوانات المنوية أثناء عملية الإخصاب ويختفي لاحقاً.

“بما أن iBlastoids مشتقة من الخلايا الليفية البالغة ، فإنها لا تمتلك zona pellucida.”