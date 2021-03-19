نصيحة من "الصحة العالمية" بشأن لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم، الجمعة، على مواصلة التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا.

وانضمت المنظمة بذلك إلى جهات تنظيمية أوروبية وبريطانية دعمت استخدام اللقاح بعد مخاوف من تسببه في تجلط الدم.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في مؤتمر صحفي في جنيف: "نحث الدول على مواصلة استخدام هذا اللقاح المهم الواقي من مرض كوفيد-19".

وتحدث تيدروس بعدما ذكرت لجنة مراجعة سلامة اللقاحات بالمنظمة أن المعلومات التي لديها عن لقاح أسترازينيكا لا تشير إلى أي زيادة في تجلط الدم بوجه عام.

كانت جهات تنظيمية أوروبية قد ذكرت هذا الأسبوع أيضا أن منافع اللقاح تفوق مخاطره مما دفع دولا عديدة إلى رفع تعليق استخدامه.

وأوضح تيدروس: "لقاح أسترازينيكا مهم للغاية لأنه يشكل أكثر من 90% من اللقاحات التي توزع عبر كوفاكس"، في إشارة إلى برنامج عالمي لمشاركة اللقاحات بقيادة المنظمة الدولية.

وأضاف "كوفيد-19 مرض فتاك، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا قادر على الوقاية منه. من المهم أيضا أن نتذكر أن كوفيد-19 ذاته قد يسبب تجلطات وانخفاضا في الصفائح الدموية".