رئيس الوزراء البريطاني يتلقى لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس لكورونا المستجد.

وحصل جونسون (56 عاما) على اللقاح في نفس المستشفى الذي أدخل إليه قبل نحو عام تقريبا في وحدة العناية المركزة بعد أن أصيب بالفيروس.





وقال جونسون بعد تلقيه الجرعة في مستشفى سانت توماس في لندن: "حرفيا لم أشعر بشيء. كانت عملية جيدة جدا وسريعة للغاية".





واستأنفت 12 دولة تقريبا التطعيم بلقاح أسترازينيكا، الجمعة، بعد أن قالت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.



