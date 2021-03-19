كورونا يصيب نائبة رئيس جنوب السودان لشؤون الشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة جنوب السودان، الجمعة، عن إصابة ربيكا نياندينق دي مبيور، نائبة رئيس جنوب السودان للشباب والجندر بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان صادر عن مكتبها: "لقد تأكدت إصابة السيدة ربيكا نياندينق اليوم بفيروس كورونا الجديد، وهي في وضع صحي مستقر حاليا".

وربيكا هي أرملة الراحل جون قرنق دي مبيور، زعيم ومؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وأشار البيان إلى أنها تتلقي الرعاية الكاملة من فريقها الطبي بمقر إقامتها حيث تخضع لإجراءات العزل الصحي.

وفي الشهر الماضي أعلن اتينج ويك اتينج، السكرتير الصحفي لرئيس دولة جنوب السودان عن اصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وفي العام المنصرم أعلن 3 من نواب الرئيس سلفاكير، وهم: ريك مشار، جيمس واني ايغا وحسين عبد الباقي، عن إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، بالإضافة لوزيرة الدفاع انجلينا تينج ووزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، وقد تعافوا جميعا من الإصابة بالمرض.