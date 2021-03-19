شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة كوشينج.. مضاعفاتها تصل للنوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة كوشينج هى حالة مرضية تشير إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول فى الدم لفترات طويلة، وهو المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر، وقد ترتفع مستويات هذا الهرمون بسبب تناول أدوية الكورتيكوستيرويد عن طريق الفم، أو إفراط الجسم بإفراز هذا الهرمون من تلقاء نفسه وقد ينشأ أيضًا نتيجة نمو ورم حميد (غير سرطانى) فى الغدة النخامية بالدماغ أو ورم فى الغدد الكظرية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

فيما يلى أعراض متلازمة كوشينج:

1- زيادة الوزن.

2- انتفاخ الوجه المستدير والمعروف باسم الوجه (القمرى) أو البدرى.

3- احمرار الوجه.

4- الإصابة بما يسمى بسنام الجاموس وهو يحدث عند تراكم الدهون فى مؤخرة العنق والكتفين، وكذلك تراكم الدهون فى الصدر ومنطقة البطن بينما تظل الذراعين والساقين نحيفة.

5- الإصابة بالكدمات بسهولة.

6- الشعور بضعف فى الذراعين والفخذين.

7- انخفاض الرغبة الجنسية ومشاكل الخصوبة.

8- الاكتئاب وتقلبات المزاج.

9- ارتفاع ضغط الدم.

من جانبها، نصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أى أعراض تدل على الإصابة بمتلازمة كوشينج، حيث يمكن وقتها الخضوع لفحوصات الدم والبول واللعاب وجميعها يمكنها قياس مستويات هرمون الكورتيزول، وفى حالة تشخيص الإصابة بمتلازمة كوشينج يمكن أن تتحسن الحالة مع تلقى العلاج بالرغم من أنها قد تستغرق وقتًا طويلاً للتعافى منها تمامًا.

علاج متلازمة كوشينج:

يمكن أن تشمل علاجات هذه الحالة الخضوع لعملية جراحية من أجل إزالة الأورام المتسببة فى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول فى الدم، أو الخضوع للعلاج الإشعاعى أو الأدوية وفقًا للحالة.

مضاعفات صحية لمتلازمة كوشينج:

1- النوبة القلبية والسكتة الدماغية

2- جلطات دموية فى الساقين والرئتين

3- هشاشة العظام والإصابة بالكسور

4- فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز

5- الإصابة بداء السكرى من النوع 2