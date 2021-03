ثلاث طرق تغير العالم فيها نحو الأفضل بسبب الوباء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 مساءً - كتبت زينب توفكجي في “ثي أتلانتك”، تسبب كوفيد-19 بخسائر مدمرة. ولكن نتج عنه أيضاً بعض النعم.

لقد كانت سنة من الخسارة الفظيعة. فقد الناس أحبائهم بسبب الوباء. العديد من الأشخاص أصيبوا بالمرض ، وبعضهم لا يزال يعاني حتى الآن. فقد الأطفال سنة من المدرسة. كما فقد الملايين راتباً ثابتاً. في حين فقد البعض الآخر شركات صغيرة قاموا ببنائها لعقود. لقد فقدنا جميعاً تقريباً العناق والزيارات والسفر وفرحة التجمع معاً في مطعم مفضل وأكثر من ذلك بعد.

وبحسب ما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”، فقد علّمنا هذا العام الكثير. قد يبدو الأمر غريباً ، فقد كانت لجائحة الفيروس التاجي بركات أيضاً، علينا الاعتراف بها. في الواقع، إنّ الاعتراف بها يزيد من فرصة خروج مجتمعنا من هذه المحنة أكثر قدرة ، وأكثر مرونة ، وأكثر استعداداً للمستقبل.

فيما يلي ثلاث طرق تغير العالم فيها نحو الأفضل خلال هذا العام الفظيع.

1. أصبحنا نعرف الآن كيفية تشفير لقاحاتنا

ولعل التطور الذي سيكون له الآثار الأكثر عمقاً للأجيال القادمة هو التقدم المذهل في التقنيات الحيوية الاصطناعية للرسول RNA (mRNA).

لقد حصلنا على لقاحاتنا بسرعة كبيرة. كان الرقم القياسي السابق لتطوير اللقاحات أربع سنوات ، وتم تحقيق ذلك في الستينيات. هذه المرة ، قمنا بتطوير العديد من لقاحات كوفيد-19 الجيدة في أقل من عام. الحظ ساعدنا على العمل بسرعة. على سبيل المثال، من الصعب التطعيم ضد فيروس نقص المناعة البشرية، وما زلنا لا نملك لقاحاً له. كان كوفيد-19 أكثر انتشاراً، وتم دفع مليارات الدولارات من المال العام مما جعل الأمورأكثر إلحاحاً على المستوى العالمي. أسرع حجم المأساة الأمور أيضاً: لأن الوباء كان مستشري، كان من الأسهل الحصول على نتائج من تجارب اللقاحات.

ولكن وسط كل هذا جاءت التطورات التاريخية. تعد تقنية mRNA الجديدة ، التي تعتمد عليها العديد من اللقاحات، ولا سيما pfizer-Biontech’s و Moderna، طفرة علمية وتقنية عريقة. نحن الآن نقوم بترميز اللقاحات ، وبفضل التقدم في العلوم والإنتاج الصناعي ، يمكننا إنتاجها بكميات كبيرة ومعرفة كيفية تسليمها إلى خلايانا في غضون أشهر.

كل هذا جديد بالنسبة لنا. لم يكن لدى Moderna ولا Biontech منتج واحد معتمد في السوق قبل 2020. صممت كل شركة لقاحها بشكل أساسي على جهاز كمبيوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع في يناير 2020 .استغرق BioNTech بضع ساعات فقط . كان لدى كلتا الشركتين أنواع من اللقاحات تم تصميمها قبل أربعة أسابيع على الأقل من الإعلان عن أول حالة وفاة مؤكدة لـكوفيد-19 في الولايات المتحدة ، وكانت Moderna تنتج دفعات لقاح لاستخدامها في تجاربها قبل أكثر من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الوباء. في عام 2021 ، تهدف الشركات معاً إلى إنتاج مليارات من جرعات اللقاح الفعالة بشكل مذهل.

نحن نعرف المبدأ الكامن وراء التطعيم: بمجرد أن يواجه نظام المناعة لدينا فيروساً ، يمكنه تعلم كيفية محاربته وتذكر كيفية القيام بذلك في المرة القادمة. تعطي اللقاحات نظام المناعة لدينا الممارسة التي يحتاجها ، لكنها منظمة عمداً كقتال غير عادل. حتى الآن ، كانت معظم لقاحاتنا الحالية إما فيروسات ضعيفة أو معطلة تماماً أو ، في الآونة الأخيرة ، وحدات فرعية من البروتين، أي مجرد شظايا قليلة من الفيروس ، تسمى المستضدات.

لقد حققت هذه التقنيات، مستويات غير عادية من الفعالية والسلامة، ولكن لا يزال لديها سلبيات. في عام 1955 ، قتلت دفعة فاشلة من لقاح شلل الأطفال الضعيف، 10 أطفال وتسببت في شلل المئات. لقد حرصنا منذ ذلك الحين على عدم تكرار هذا الفشل المأساوي ، ولكن إنتاج لقاحات من الممرض الفعلي لا يزال يعني التعامل مع الفيروس في عملية التصنيع.

إنّ لقاحات الوحدة الفرعية الأحدث تحمل الكثير من الوعود، ولكنها تأتي مع تحدياتها الخاصة. قد يكون من الصعب تحديد الوحدة الفرعية الصحيحة (أوالمستضد)، كما تميل هذه اللقاحات إلى إنتاج استجابات مناعية أضعف. إضافة إلى ذلك فنحن لا نحصل بسهولة على المستضدات كما لو أنها على رفوف السوبرماركت . نحن نزرعها في أنظمة من الخلايا مثل الخميرة أو في e. coli ، حيث نختطف جيناتها بشكل أساسي لإنتاج المستضدات التي نريدها ، ثم نحصد المحصول. العملية تسير على ما يرام ، لكنها أبطأ من عملية mRNA.

تعمل لقاحات mRNA بشكل مختلف. بالنسبة لهذه اللقاحات ، ينظر العلماء إلى التسلسل الجيني للفيروس ، ويحددون جزءاً مهماً، مثل بروتين سبايك ، الذي يستخدمه الفيروس كمفتاح للربط بمستقبلات الخلايا من أجل فتحها والدخول إليها، وهو ينتج تعليمات للقيام بهذا الجزء فقط ، ثم يرسل تلك التعليمات إلى خلايانا. هذا ما يفعله الفيروس: فهو يتولى آلية خلايانا للتكاثر في الجسم. إلا أنه في حالة اللقاح، نحن نعطي التعليمات لخلايانا للقيام بالجزء الخاص بسبايك فقط بهدف تدريب الجهاز المناعي لدينا مع شيء لا يمكن أن نصاب به، لأنّ بقية الفيروس ليست موجودة في الأساس!

حتى هذا العام ، كانت تقنيات mRNA الاصطناعية بمثابة حلم: حلم مع عدد قليل من الأتباع والمعارك الشاقة ولا شيء سوى الأمال والوعود. هذا العام أصبح الحلم حقيقة واقعة.

تحتوي خلايانا على نوع رائع من البرامج الذي يسمى wetware والذي يستخدم التعليمات الموجودة في الحمض النووي في نوى خلايانا لإنتاج البروتين. إذا تخيلنا البروتينات المجمعة كهيكل مصنوع من Lego ، فإن الحمض النووي يشبه كتيب التعليمات.

ولكن على شخص ما أن ينظر إلى تلك التعليمات ويضع الكتل معاً في الشكل الصحيح. يعتبر الحمض النووي الريبي RNA جزءاً أساسياً من هذه العملية في الخلية: وهو جزيء قصير العمر أحادي الحبل يحمل التعليمات من الحمض النووي في النواة إلى مصنع البروتين خارج الخلية.

في عام 2020 ، توصلنا إلى كيفية صنع messenger RNA بدقة ، من خلال برمجة الشفرة الدقيقة التي أردنا إنتاجها على نطاق واسع (مطبعة لـ messenger RNA) ، ومعرفة طريقة حقنه في الناس حتى يدخل الmRNA الهش في خلايانا. كانت الخطوة الأولى هي البرمجة النقية: جلس أوغور شاهين ، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك ، على جهاز الكمبيوتر الخاص به وأدخل الشفرة الوراثية لبروتين سبايك للفيروس الغامض الذي ظهر في ووهان.

قام موظفو Moderna بنفس الشيء في عطلة نهاية الأسبوع بعد إصدار التسلسل الجيني في 10 يناير. تم تسمية لقاح موديرنا mRNA-1273 لأنه قام بترميز جميع الأحماض الأمينية ال1,273 في بروتين سبايك sars-CoV-2 ، وكان الرمز صغيراً جداً بحيث يمكن تمثيله بأقل من نصف عدد الأحرف التي تتناسب مع مساحة صفحة واحدة.

اعتمدت بقية العملية على الابتكارات العلمية والصناعية الرئيسية الحديثة جداً. إنّ رسول الحمض النووي الريبي الهشّ (mRNA) يتفكك بسهولة كما هو مفترض. وقد تمت الموافقة عام 2018 على الجسيمات النانوية الدهنية التي نغلف الmRNA فيها لاستخدامها كأنظمة توصيل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بروتين سبايك الفيروسي هو بروتين سيء السمعة كونه يتحول ويتغير في الشكل.

فهو يأخذ شكلاً واحداً قبل أن يندمج مع خلايانا وآخر بعد ذلك. إنّ الشكل الأخير، شكل ما بعد الانصهار، لم يعمل بشكل جيد على الإطلاق لتطوير اللقاحات، ولم يكتشف العلماء إلا مؤخراً كيفية تثبيت ارتفاع الفيروس في شكله الأولي.

والآن بعد أن أصبحت هذه العملية قائمة ، فُتحت مجموعة من الاحتمالات. قد يكون لدينا قريباً لقاحات للعديد من الأمراض الأخرى التي استعصيت علينا سابقاً. فالجهود جارية بالفعل، على سبيل المثال ، للحصول على لقاح mRNA للملاريا—وهو طفيلي يقتل كل عام مئات الآلاف من الناس ، معظمهم من الأطفال ، ومن المعروف عنه أنه يصعب التطعيمه ضده.

قد نحصل أخيراً على مجموعة جديدة من الأدوات لمحاربة السرطان بشكل أفضل. (كان كل من التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا الحيوية تعملان على علاجات السرطان قبل التمحور حول لقاحات الفيروس التاجي.) إنّ التحدي المتعلق بالسرطان هو أنه بالفعل أحد خلايا جسدنا التي أضلت طريقها وانحرفت عن المسار الصحيح. من الصعب حقاً العثور على طريقة لقتل الخلايا السرطانية للمريض بشكل تامّ دون قتل الخلايا السليمة وبالتالي المريض. ولكن mRNA الاصطناعية يمكن أن تكون مشفرة فقط مع طفرة محددة في الخلايا السرطانية لمريض محدّد وإذا كانت الخلايا السرطانية تتحور وتتغير، فيمكن كذلك استهدافها أيضاً.

قد يسمح لنا هذا، أخيراً، بالانتقال من نموذج الطب حيث من المفترض أن تكون الأدوية متطابقة لكل شخص في مجموعة معينة ، إلى العلاجات المستهدفة الفردية. بالإضافة إلى ذلك ، هذه التقنيات مناسبة للإنتاج على نطاق صغير ولكنها رخيصة بما فيه الكفاية. إنّ هذا التطور يمكن أن يساعدنا في علاج الأمراض النادرة التي تصيب فقط بضعة آلاف من الأشخاص كل عام ، وبالتالي يتم تجاهلها عادة من قبل التكنولوجيا الطبية الموجهة نحو السوق الشامل.

كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن هذين اللقاحين المصنوعين من mRNA كانا الأسرع في السوق. فيمكن تصنيعها بسرعة ، وبشكل حاسم ، كما يمكن تحديثها بسرعة فائقة. يقدّر شاهين ،من شركة BioNTech ، أن ستة أسابيع هي وقت كاف للشركة لبدء إنتاج معزز جديد كلما ظهر متغير جديد لكوفيد-19. تعمل كل من Pfizer و Moderna بالفعل على معززات تستهدف بشكل أفضل المتغيرات الجديدة التي رأيناها حتى الآن ، وقالت إدارة الأغذية والعقاقير أنها يمكنها الموافقة على هذه التعديلات بسرعة.

2. لقد تعلمنا بالفعل كيفية استخدام البنية التحتية الرقمية الخاصة بنا

الإنترنت، انتشار وسائل الاتصال الرقمية على نطاق واسع ،توفر العديد من التطبيقات، من السهل أن ننسى كيف أنّ كل هذه التكنولوجيا ما زالت شبه جديدة علينا. أصبح Zoom ، وهو خدمة التواصل عبر الفيديو، في كل مكان ، حتى أنه أصبح مرادفاً للعمل خلال فترة الوباء ، بحيث سئم الكثير منا منه بشكل مفهوم ، علماً أنّ هذا التطبيق عمره أقل من 10 سنوات.

إنّ الاتصال عبر الإنترنت أبعد ما يكون عن الكمال أو توزيعه بالتساوي ، لكنه أصبح أسرع وأكثر توسعاً على مدى العقد الماضي ؛ بدونه ، كان الوباء أكثر بؤساً وأكثر تكلفة.

أظهرت التكنولوجيا أيضاً كيف يمكننا أن نجعل مجتمعنا يعمل بشكل أفضل في الأوقات العادية.

لننظر، على سبيل المثال ، في موضوع ظهور الرعاية الصحية عن بعد خلال الوباء. في الصيف الماضي ، بينما كنت على بعد ساعات قليلة من المنزل ، طورت نفس آلام الرقبة المنهكة التي عانيت منها مرة من قبل ، قبل حوالي خمس سنوات ، في رحلة مختلفة. كان يمكن التعرف عليه على الفور: ألم حاد لا هوادة فيه يبدأ من رقبتي إلى كتفي الأيسر ؛ مع أي حركة طفيفة كنت أشعر كما لو أن جيشاً من الرماح الصغيرة السامة كان يضرب تلك المنطقة.

في المرة السابقة ، قيل لي أنه لا يمكن فعل أي شيء قبل أن أتمكن من رؤية طبيبي شخصياً ، أي بعد عدة أيام. لكنّ الأمر أصبح مختلفاً الآن: لقد اتصلت بطبيبي على الفور من خلال بوابة جديدة للمرضى ، والتي كانت تتضمن خيار دردشة فيديو أصبح متاحاً بسبب الوباء، وصفت المشكلة ، وأظهرت للطبيب مجموعة محدودة من الحركة.

أنهى المكالمة بقوله أنه سيرسل وصفة طبية للستيرويدات القشرية عن طريق الفم إلى أقرب صيدلية. بعد ساعة واحدة فقط ، وبعد أقل من يوم كامل من ظهور أعراضي ، كنت جالسة في سيارتي في موقف سيارات الصيدلية ، أحدق في صندوق الدواء في عجب. في السابق ، كنت قد عانيت من ألم شديد لعدة أيام ، لدرجة أنني بدأت في الهلوسة من قلة النوم. هذه المرة ، كانت الإغاثة هناك في يدي.

وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض ، زادت زيارات الرعاية الصحية عن بعد بنسبة 50 في المائة في الربع الأول من عام 2020 ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. من الواضح أن مثل هذه الزيارات ليست مناسبة لكل حالة ، ولكن عند الضرورة ، يمكن أن تسهل على الناس الحصول على المساعدة الطبية دون القلق بشأن النقل أو رعاية الأطفال أو الإفراط في الوقت بعيداً عن العمل. لطالما كان الوصول عن بعد إلى المساعدة الطبية طلباً من الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص في المناطق الريفية ، الذين يمكن أن يشكل السفر إلى العيادات عبئاً إضافياً عليهم.

وقد تحول العمل أيضاً. فجأة ، كان على مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم معرفة كيفية إنجاز الأمور دون الدخول إلى المكتب. اتضح أنه بالنسبة للعديد من وظائف ذوي الياقات البيضاء ، لم يكن ذلك ممكناً فحسب ؛ بل يأتي أيضاً مع مجموعة متنوعة من الإيجابيات.

إن التنقل مثلاً، غير صحي، فهو يضيع الوقت ويحتمل أن يزيد من وقتنا الضائع، والذي يرتبط بالعديد من النتائج الصحية السلبية. وربما الأسوأ من ذلك كله ، تعتبر القيادة من بين أخطر الأنشطة التي نقوم بها كل يوم. كما أنّ المنافسة التي تنتج في محاولة تجنب التنقلات الطويلة يمكن أن تزيد من عدم المساواة بين الناس ، حيث أن أولئك الذين لديهم أموال يدفعون مبالغ إضافية للعيش بالقرب من مراكز العمل ، في حين لم يعد بإمكان السكان الآخرين تحمل تكاليف العيش هناك.

مما لا يثير الدهشة أن العديد من أصدقائي الأكثر حظاً والقادرين على العمل من المنزل والذين لم يعانوا مباشرة من كوفيد-19،كانوا يتهامسون فيما بينهم حول مدى تحسن حياتهم دون التنقل وكيف أصبحت أكثر مرونة.

أصبحت العديد من الأحداث أكثر شمولاً أيضاً. طوال العام الماضي ، تمكنت من حضور المؤتمرات والمحادثات التي لم يكن لدي أي فرصة للمشاركة فيها دون تكاليف طويلة من الوقت والسفر. لقد شاركت أيضاً في محادثات تفاعلت خلالها مع أشخاص من جميع أنحاء العالم ، والذين ربما لم يكونوا أبدا في تلك” الغرفة”.

ولقد لاحظت أن مجموعة واسعة من الخبراء يمكن أن تظهر على شاشة التلفزيون،بعد أن قمنا بتطبيع الاتصال من مكتبنا المنزلي، وغرفة المعيشة ، أو حتى غرفة النوم. في عالم مقسوم عن طريق التأشيرات ، وعدم المساواة في الدخل ، وضيق الوقت ، والفرص ، لماذا لم ندمج مؤتمرات الفيديو في المزيد من أحداثنا من قبل ؟ لماذا لم نأخذ الأسئلة من الناس الغير موجودين معنا في الغرفة ؟ يجب أن نستمر في فعل ذلك بعد الوباء أيضاً.

أنا بالتأكيد أفتقد إلى بعض المحادثات السعيدة التي تقدمها المؤتمرات وغيرها من الأحداث الشخصية: ليس فقط أثناء المحادثات ، ولكن في الممرات ، أو خلال وجبة الإفطار قبل المناظرة. وهذا صحيح ، مثل هذه الأحداث هي شكل من أشكال كسب الرزق للكثيرين ، وأنا لا أدعو إلى القضاء على هذا الدخل.

الأمر لا يعني أنه لا ينبغي لنا العودة إلى المكتب أبداً ، أو تجاهل جميع القضايا التي يمكن أن تنبع من العمل خارج المكتب، وخاصة التهديد الذي يشكله عدم التوازن بين العمل والحياة الشخصية. إنّ التواجد في نفس المكتب يسمح أيضاً بالمحادثات التي تتجاوز مناقشات العمل الصارمة ، والعلاقات التي تنتج من خلالها. قد لا نتمكن أبداً من تكرار تلك الإيجابيات بشكل كامل افتراضياً، ولكن لا يزال يتعين علينا توفير بعض التواصل عن بعد لأولئك الذين سيتم استبعادهم تماماً.

3. لقد أطلقنا العنان للروح الحقيقية فيما يتعلق بمراجعة الأقران والعلوم المفتوحة

في 10 يناير 2020 ، نشر عالم الفيروسات الأسترالي ، إدوارد هولمز ، تغريدة متواضعة قال فيها: “إنّ تسلسل الجينوم الأولي للفيروس التاجي المرتبط بتفشي ووهان أصبح الآن متاح على Virological.org .فأجاب عالم الأحياء الدقيقة ” وهكذا يبدأ الأمر”! وأضاف GIF لطائرات تقلع. وهكذا بدأت بالفعل: عام رائع من النشاط العلمي المفتوح والسريع والتعاوني والديناميكي-ونعم-الفوضوي ، والذي تضمن طرقاً للتعاون كان لا يمكن تصورها حتى قبل بضعة عقود.

أعلن هولمز أن عالماً في الصين ، يدعى تشانغ يونغ تشين ، قد هرع إلى وضع تسلسل جينوم الفيروس الغامض من ووهان. عمل فريقه دون توقف عملياً ، واستكمل التسلسل بعد 40 ساعة فقط من وصول عينة فيروس في صندوق من الثلج الجاف إلى مكتبه في شانغهاي. دون انتظار الموافقة أو الإذن الرسمي ، شارك تشانغ أيضاً النتيجة على الفور مع مجموعة من الباحثين في أستراليا ، مما منحهم الضوء الأخضر لنشرها عبر الإنترنت بشكل علني.

لا تزال مراجعة الأقران وهي المراجعة التي يقوم بها العلماء على أعمال زملائهم، حجر الزاوية في العملية العلمية ، وهي محقة في ذلك: يحدث العلم الجيد عندما يتمكن أعضاء مجتمع مخصص لتعزيز معرفتنا، من فحص النتائج ، وتكرار النتائج ، واختبار النظريات ، وتحدي بعضهم البعض.

ومع ذلك ، فإن مراجعة الأقران كعملية رسمية، كما يحدث الآن ، تختلف عن فكرة وروح التنافس بين الأقران. لدينا الآن مجلات علمية خاصة بـ “مراجعة النظراء” يمكن للعلماء من خلالها نشر نتائجهما. ولكن في تطور يصعب تصديقه ولكنه حقيقي ، فإن العديد من تلك المجلات، وخاصة تلك المرموقة للغاية التي يمكن أن تساعد مهنة العالم، هي ملك القطاع الخاص من قبل الشركات الهادفة للربح، على الرغم من أن مراجعات الأقران تتم مجاناً ، على أساس تطوعي، على المقالات التي يقدمها العلماء الذين لا يتقاضون بدورهم رواتب من المجلات أيضاً.

والأسوأ من ذلك ، بعد أن يخوضوا العملية الرسمية في هذه المجلات الهادفة للربح ، يتم وضع هذه الأوراق مقابل بدل ربحي ، مما يعني أن هذه الشركات تفرض بعد ذلك مبالغ باهظة على المكتبات الأكاديمية في الجامعات، التي ساهم علماؤها بدون مقابل في الصحيفة و في مراجعة النظراء. تمنع الشركات عامة الناس من الوصول إليها أيضاً ، ما لم يدفعوا ثمن ذلك. تتقاضى هذه الشركات الأموال من العلماء الذين يقدمون امتيازات تجعل هذه الأوراق ” متاحة للجميع”وهي نفسها الأوراق التي كتبها العلماء دون أن يتلقوا أي فائدة مالية من فرض رسوم على عامة الشعب.

ومن العجيب أن هذه الشركات لا تزال تربح للغاية في حين أن العديد من الأكاديميين لا يحبذون هذه العملية الرهيبة التي تعوق نشر العلوم. لسوء الحظ ، يشعر العلماء، وخاصة أولئك الذين ما زالوا في بداية حياتهم المهنية بأنهم مجبرون على الاستمرار في المشاركة في هذا النظام ، لأن النشر هو طريق العالم للحصول على التوظيف والترقيات والهيبة.

ولكن لم يعد الأمر كذلك. عندما ضرب الوباء ، لم يكن من الممكن ببساطة الاستمرار في لعب اللعبة القديمة والبطيئة والمغلقة، فأطلق المجتمع العلمي العنان. تمّ أخيراً فك القيود عن مراجعة الأقران. وبدأ قدر كبير من مجتمع الأبحاث في نشر نتائجه على أنها “مطبوعات مسبقة” بشكل أساسي ، وهي المطبوعات لم تتم الموافقة عليها من قبل المنشورات الرسمية بعد وقد تمّ وضعها في مستودعات علمية غير ربحية دون كلفة إضافية. ثم تمت مناقشة المطبوعات بشراسة وصراحة، غالباً على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهي ليست بالضرورة المكان المثالي لها ، ولكن هذا ما كان متوفراً.

في بعض الأحيان ، كان إصدار البيانات أسرع: بعض أهم البيانات الأولية حول الاستجابة المناعية للمتغير المثير للقلق في المملكة المتحدة جاءت عبر Twitter بواسطة باحث متعب ولكن كريم من تكساس. لقد أظهر روحاً علمية حقيقية: كان مختبر الباحث يتجنب هيبة كونه أول من ينشر النتائج في مخطوطة من خلال السماح للآخرين بالوصول إلى العمل في أسرع وقت ممكن. غالباً ما مرت الأوراق بمراجعة الأقران الرسمية أيضاً ، وفي النهاية يتم نشرها في مجلة . لكن الوباء أجبر العديد من هذه الشركات على إزالة رسوم الدفع الخاصة بها، إلى جانب ذلك ، ظلت المطبوعات المسبقة التي تستند إليها الأوراق النهائية متاحة للجميع.

فكرة العمل معاً، توسعت أيضاً ً بطرق كان من الصعب تخيلها بدون الأدوات الرقمية الجديدة التي تسمح بالمشاركة السريعة والتعاون ، بالإضافة إلى الشعور بالإلحاح وضرورة العمل السريع على إيجاد الحلول الذي بدوره اخترق الصوامع التأديبية.

على سبيل المثال ، في أوائل عام 2020 ، بعد أن بدأت الكتابة عن ضرورة ارتداء قناع ، أصبح من الواضح أننا نحتاج أيضاً إلى مقالات علمية مفصلة تبحث في علم فعالية الأقنعة لتخفيف انتقال الوباء إلى المجتمع. تضمنت الأسئلة التي تطرق إليها الموضوع العديد من التخصصات ، بما في ذلك الأمراض المعدية ، وعلم الهباء الجوي ، وعلم الاجتماع. لذلك تعاونت مع مجموعة من العلماء والأطباء والباحثين ومحللي البيانات في جميع أنحاء العالم للمشاركة في كتابة ورقة أكاديمية ، ومن البداية إلى النهاية ، كان الأمر لا يشبه أي شيء قمت به من قبل.

إنّ العديد من الأعمال العلمية تشمل مشاركة فرق دولية ، ولكن هذه المرة اجتمعنا بشكل عملي بسرعة البرق: عاش المؤلفون المشاركون في مدن متنوعة مثل كيب تاون ، جنوب أفريقيا ؛ بكين ، الصين ؛ تشابل هيل ، نورث كارولينا ; ستانفورد, كاليفورنيا; وأكسفورد, إنكلترا. سننشر في نهاية المطاف دراستنا في إحدى أكثر المنافذ العلمية استشهاداً في العالم ، The National Academy of Sciences of The United States of America ، التي يزيد عمرها عن 100 عام. ومع ذلك ، فإن معظم الأدوات التي استخدمناها، مثل التحرير المشترك للأوراق العلمية ومقاطع الفيديو وغيرها من أشكال الاجتماعات، لم تكن متاحة على نطاق واسع أو سهلة الاستخدام حتى قبل بضع سنوات فقط.

مثل العديد من العلماء الآخرين ، لم ننتظر حتى تنتهي مراجعة النظراء الرسمية قبل مشاركة النتائج التي توصلنا إليها. سرعان ما وضعنا ورقتنا على موقع preprint حتى نتمكن من تلقي كل من مراجعة الأقران المفتوحة من المجتمع العلمي والأسئلة والتعليقات من أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة ، بما في ذلك صانعي السياسات وحتى الأشخاص العاديين الذين يحاولون اكتشاف لغز ما يحدث خلال هذه الأوقات العصيبة.

وجاءت التعليقات بسرعة: تلقينا رسائل بريد إلكتروني مدروسة وطويلة وتصحيحات وتعليقات على Twitter ، والتي كانت مفيدة للغاية، بالإضافة إلى مساهمات أقل فائدة بكثير، والتي تضمنت أحياناً أشخاصاً عشوائيين غاضبين. بدأت في تصنيف التعليقات بحسب الأقسام التي عملت عليها ، كما فعل العديد من المتعاونين معي.

حتى قبل الجولة الأولى من مراجعات النظراء الرسمية ، استخدمنا هذه التعليقات لإنشاء إصدار جديد أقوى ، والذي أضفناه إلى موقع preprint. ثم حصلنا على جولتنا الأولية من مراجعة النظراء الرسمية والتي وجدناها مفيدة للغاية. قمنا بتحديث الورقة مرة أخرى ، وأعدنا تقديم الإصدار الجديد إلى PNAS ، وانتظرنا جولة ثانية من مراجعة الأقران(التي استغرقت عدة أشهر ، ولكنها كانت مفيدة جداً أيضاً). أخيراً ، بعد حوالي عام: حصلنا على القبول والنشر الرسمي.

لا بد لي من الاعتراف، إنّ الورقة النهائية المنشورة تبدو رائعة في سيرتي الذاتية ، ولكن تم تنزيل الطباعة المسبقة لدينا بالفعل أكثر من أي ورقة أخرى على ذلك الموقع. وقد تم الاستشهاد بها مئات المرات ، بما في ذلك في المجلات الطبية والعلمية الأعلى مرتبة في العالم ؛ كما ساهمت في الخطاب العلمي العالمي.

إنّ عملية مراجعة النظراء المفتوحة هذه سريعة وديناميكية ، كما إنها فوضوية ؛ فهي لا تخلو من السلبيات أيضاً. لقد نتج عنها عدد كبير جداً من العناوين المثيرة التي تسرع الصحفيين في كتابتها اقتباساً من المطبوعات المسبقة التي لم يتم تقييمها بشكل كاف بعد ، دون انتظار عملية المراجعة المفتوحة والتعليقات للقيام بذلك. هذا يمكن أن يكون مربكاً بالنسبة للجمهور الأوسع.

ومع ذلك ، يتم تصوير كثرة المطبوعات المسبقة في بعض الأحيان على أنه سقوط مراجعة النظراء الرسمية. ولكن في الحقيقة، انها عكس ذلك. لا يمكن لأي عملية تسمح بمزيد من المعلومات حول كيفية صنع النقانق أن تتجنب لمحة عن عناصرها الأقل ذوقاً ، ولكن ما نحتاج إلى تغييره هو كيفية ارتباطنا بالعلم ، وليس محاولة العودة إلى عالم ما قبل الوباء البطيء.

يجب أن نتبنى العملية الاستثنائية والقوية للعلوم المفتوحة والمزيد من مراجعة الأقران ، وكذلك ديناميكيتها ، حتى عندما ننشئ حواجز جديدة لاحتواء طاقتها.

حدث الوباء في لحظة تقارب للتكنولوجيا الطبية والرقمية والديناميكيات الاجتماعية ، والتي كشفت عن إمكانات إيجابية هائلة للناس. لا شيء سوف يمحو الخسائر التي عانيناها. لكن هذا العام الفظيع دفعنا نحو تحسينات هائلة في حياة الإنسان ، وذلك بفضل التقنيات الحيوية الجديدة ، وخبرة أكبر في الجوانب الإيجابية للاتصال الرقمي ، وعملية علمية أكثر ديناميكية.

ومع ذلك ، دعونا لا نفعل ذلك مرة أخرى.