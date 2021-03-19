تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحاً قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 مساءً - وجدت دراسة أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحاً يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين ، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، لا يعمل الأنسولين الذي يسمح بدخول الجلوكوز وخلايا الوقود بشكل صحيح. إنّ مرضى السكري معرضين لخطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

ويمكن أن تشمل هذه الأضرار تلك التي تصيب العينين والقلب والقدمين في حين يتم علاج المرضى من خلال التغييرات الغذائية والأدوية وفقدان الوزن وممارسة الرياضة.

قام خبراء من الولايات المتحدة بتحليل البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 10,500 من البالغين لمعرفة كيف يؤثر توقيت ومدة الاستهلاك اليومي على عوامل خطر الإصابة بالسكري.

استلهم العمل من الدراسات السابقة التي اقترحت أن “الأكل المقيد بالوقت”، أي تناول الطعام فقط في إطار زمني أقصر خلال اليوم، يحسن الصحة الأيضية.

وقالت مؤلفة الدراسة وأخصائية الغدد الصماء، ماريام علي، من جامعة نورث وسترن في شيكاغو ، إلينوي: “وجدنا أن الأشخاص الذين بدأوا في تناول الطعام في وقت باكر من اليوم لديهم مستويات أقل من السكر في الدم ومقاومة أقل للأنسولين”.

هذا وأضافت أن ذلك حدث ” بغض النظر عما إذا كانوا يقيدون استهلاكهم الغذائي إلى أقل من 10 ساعات في اليوم أو تم توزيع استهلاكهم الغذائي على أكثر من 13 ساعة يومياً.”

“مع ارتفاع الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري ، أردنا توسيع فهمنا للاستراتيجيات الغذائية للمساعدة في معالجة هذا القلق المتزايد.”

في دراستهم ، قام الفريق بتحليل بيانات عن المدخول الصحي والغذائي لـ 10,574 من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع الوطني لفحص الصحة والتغذية.

قسموا الموضوعات إلى ست مجموعات على أساس المدة الإجمالية لتناول الطعام: أقل من 10 ساعات على مدار اليوم ، 10-13 ساعة وأكثر من 13 ساعة ، وما إذا كانوا يأكلون لأول مرة كل يوم قبل أو بعد الساعة 8.30 صباحاً.

ثم قارن الباحثون كل مجموعة للتحقيق في كيفية تأثير مدة وتوقيت الاستهلاك اليومي على مستويات السكر في الدم والمستويات المقدرة لمقاومة الأنسولين.

كشف تحليل الفريق أن مستويات السكر في الدم لم تختلف اختلافاً كبيراً بين المجموعات.

ومع ذلك ، وجدوا أن مقاومة الأنسولين كانت أعلى بين أولئك الذين تناولوا على فترة أقصر على مدار اليوم ،وأقل في جميع المجموعات التي بدأت في تناول الطعام قبل 8.30 في الصباح.

وخلصت الدكتورة علي، إلى أنّ “هذه النتائج تشير إلى أن التوقيت يرتبط بقوة أكبر بالتدابير الأيضية من المدة ، ويدعم استراتيجيات الأكل المبكر”.

سيتم عرض النتائج الكاملة للدراسة في ENDO 2021 ، وهو الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء ، والذي يعقد إفتراضياً في الفترة الممتدة من 20 إلى 23 مارس 2021.