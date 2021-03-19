شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح مدى تأثير قلة النوم على مناعة الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصّفي، أن أخذ قسط مناسب من النوم يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة.

وأوضح “الصّفي” في تغريدة على موقع “تويتر”، أن حصول الجسم على قسط كاف من النوم لمدة (٧ساعات) يومياً، يُحسن من وظائف الجهاز المناعي، مما ينعكس ذلك على الصحة العامة.

ولفت إلى أن الهدف هو النوم يومياً من 7 إلى 8 ساعات يومياً سواء كانت متواصلة أو متفرقة.