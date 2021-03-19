هولندا تشهد أكبر قفزة يومية بإصابات كورونا منذ يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت هولندا، الجمعة، أكبر زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أوائل يناير في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال وزير العدل الهولندي فيرد جرابرهاوس لوكالة الأنباء الوطنية (إيه.إن.بي)، الجمعة، إن إصابات كورونا في هولندا قفزت بمقدار حوالي 7400 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



كانت الحالات الجديدة أكبر بنحو 20%، الجمعة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أسبوع، بينما زاد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات بنسبة 7%، في الأسبوع الماضي.

وحذرت سلطات الصحة العامة في هولندا مرارا من موجة جديدة وشيكة من الإصابات، سببها ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.

وقالت السلطات يوم الثلاثاء إن النسخة المتحورة التي اكتُشف لأول مرة في بريطانيا في أواخر العام الماضي تمثل حوالي 75% من جميع الإصابات الجديدة.