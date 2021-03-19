هل يسبب طلاء الجل فقدان كامل للأظافر؟ إليكم مخاطره

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 05:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

تزايدت شهرة طلاء الأظافر الجل في الفترة الأخيرة وذلك لعدد من الميزات منها بقاء الطلاء لمدة طويلة وتوفره بألوان مختلفة وتأثيره اللامع، إلا أن الأطباء قد حذروا من مخاطره الشديدة.

قال مختص الأمراض الجلدية، الطبيب الروسي عزامات كنتاييف، “طلاء الجل يضر بالصحة، فيتم إزالة الطبقة المتقرنة عند وضعه ما يحرم الظفر من حمايته الطبيعية، ثم يخضع الظفر إلى معالجة كيميائية وحرارية خطيرة. ونتيجة لهذا التأثير، تجف لوحة الظفر وتفقد لونها الصحي وتصبح رقيقة وهشة.

وتابع، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المصباح فوق البنفسجي، وهو أمر إلزامي أثناء وضع طلاء الجل، يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للجلد لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية مفرطة للأشعة فوق البنفسجية وتؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى شيخوخة الجلد المبكرة ويمكن أن تسبب تصبغًا”.

ووفقًا للطبيب، فإن الطبقة السميكة الثابتة للطلاء على الأظافر تجعل من الصعب التحكم في صحتها. قد يفوت الشخص علامات مهمة للعدوى. كلما زاد طول الأظافر، أصبحت صفيحة الظفر أكثر جفافاً، وكلما كانت أكثر عرضة للتشقق، وهذا وسط مثالي للبكتيريا.

ونصح كنتاييف بطلاء الأظافر بفارق أسبوعين على الأقل ما يسمح للوحة الظفر بالتعافي. وخلال هذه الفترة يمكن وضع فيتامين سي وزيت الأفوكادو على الأظافر لاستعادة صحتها بشكل سريع – ستساعد هذه المنتجات على استعادة الأظافر بشكل أسرع. مع مانيكير نهائي، تحتاج إلى التخلي عن إجراءات المياه الطويلة وغسل الأطباق من دون قفازات – حيث تقلل درجة حرارة الماء المتزايدة سطوع جل مانيكير.

ولاحظت خبيرة في طب الأقدام، يوليا ميرونيخينا، أنه يمكن لمختصي طلاء الأظافر بأن يصيبوا هلال الظفر ما يؤدي إلى فقدان الظفر تماما، فيجب الانتباه إلى تعقيم وتطهير الأجهزة المستخدمة عند زيارة صالون التجميل، حيث أن البكتيريا تدخل من خلال الظفر المصاب.

وأكملت الخبيرة، يمكن أن تدخل المادة السامة الفورمالديهايد (أحد مكونات طلاء الجل) إلى الطبقة الرقيقة من الظفر، لأن تسبب المادة ضررا حقيقيا يجب أن يتعرض الظفر إلى جرعات عالية لذلك ينصح استخدام طلاء الجل بشكل متقطع.