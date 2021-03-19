تحذير للمراهقين … انتبهوا من هذه التمارين الرياضية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 05:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجه خبراء، تحذيرات للمراهقين من القيام ببعض التمارين الرياضية، لأنها قد تؤثر سلبا على صحتهم.

وقال الخبراء إن التمارين الرياضية مفيدة لصحة، إلا أن الإفراط فيها قد يسبب مشاكل صحية خاصة للمراهقين، بحسب تقرير موقع “أونلي ماي هيلث”.

وأشار التقرير إلى بعض الآثار الضارة التي يمكن أن تنشأ بسبب التمارين الشاقة، وتمارين لا يجب على المراهقين القيام بها، ومنها زيادة فرص تعرضهم للإرهاق.

ويتعرض المراهقون للإصابة بإرهاق العضلات إذا قاموا بتمارين مكثفة أو تدريبات رفع الأثقال، وذلك لأن عضلات المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما ليست قوية ومتطورة مثل البالغين.

وتحتاج التمرينات الشاقة إلى التغذية السليمة، والتي لا يلتفت إليها المراهقون، والبعض منهم لا يتبع نظاما غذائيا صحيا سليما، ويخرجون لتناول وجبات خفيفة غير صحية بعد التمرين، مما يضر بأجسامهم، بسبب نقص التغذية الكافية.

وحذر الخبراء من تمرين الضغط على الساق، لأنه قد يتسبب فى كسر بمنطقة الحوض، كما حذروا من تمرين الضغط على جاك القفز، رغم أنه مفيد لصحة القلب، إلا أنها يكون ضارًا للأشخاص أصحاب الوزن الزائد، حيث يسبب ارتعاش العضلات والمفاصل ومشاكل فى الأوتار.