52 وفاة و1134 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 1134 إصابة، و52 وفاة، وشفاء 915 شخصًا من فيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 533 إصابة و690 حالة شفاء، و39 حالة وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 150 ألفًا و341 شخصًا، بينهم 10 آلاف و781 حالة نشطة، ووفاة 2487 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن النوع الجديد يتميز بسرعة الانتقال في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتعهد وزير الصحة الليبي علي الزناتي، بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن بلاده ستتجه إلى أكثر من طريقة لتوفير اللقاح وبأكثر من وسيلة، حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في إنتاج اللقاح.